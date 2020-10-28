Эден АЗАР: «Ничья с Боруссией ощущается как победа»

Хавбек «Реала» Эден Азар прокомментировал ничью с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Этот результат ощущается как победа, хотя это не так. Мы даже могли забить три мяча. Возможно, я должен был забить третий. Так или иначе, мы не сдавались и проявили характер», - сказал Азар.