Новое испытание. Бразилец Роналдиньо подхватил коронавирус

Экс-хавбек сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо сдал положительный тест на COVID-19.

У 40-летнего бразильца заболевание протекает бессимптомно. Бывший футболист находится в самоизоляции в Белу-Оризонти.

Напомним, Роналдиньо вернулся в Бразилию в августе после шести месяцев, проведенных в тюрьме в Парагвае и под домашним арестом за использование поддельного паспорта.

Роналдиньо выступал за «Барселону», «ПСЖ», «Милан», бразильские «Гремио», «Фламенго», «Флуминенсе», «Атлетико Минейро». Со сборной Бразилии выиграл чемпионат мира 2002, был назван лучшим игроком мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. Завершил карьеру в 2018 году.