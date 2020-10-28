Антонио КОНТЕ: «Главное – что мы не дали Шахтеру убежать в контратаку»

Главный тренер «Интера» рассказал о матче Лиги чемпионов с «Шахтером»

  • 28.10.2020 00:35
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  • 1 комментарий
Антонио КОНТЕ: «Главное – что мы не дали Шахтеру убежать в контратаку»
© УЕФА. Антонио Конте

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (0:0):

– Какие эмоции вы сейчас испытываете: недовольство результатом или же наоборот?

– Доволен игрой. Впрочем, и предыдущий матч, с менхенгладбахской «Боруссией», мои футболисты провели отлично. К сожалению, то, что мы показали, не отразилось на итоге – наши моменты не были реализованы. Но я рад, что моя команда играла с большим желанием, активно прессинговала, да и в целом была живым организмом на поле. Мы много работаем над изменением настроя, чтобы футболисты выходили на поле с психологией победителя. Вложились в результат, потеряли много энергии, ведь это наш 4-й матч за 10 дней, но в то же время хочу поблагодарить ребят за хороший поединок.

– После двух туров из 6 возможных очков «Интер» набрал всего 2. Как оцените данную ситуацию?

– Я неоднократно говорил: если не удается победить в каком-то матче, то лучше сыграть так, чтобы не уступить. «Шахтер» добился важного результата в поединке с «Реалом», и если бы мы пропустили контратаку или же ошиблись и пропустили гол, то у «горняков» было бы 6 очков. Для «Интера» такая ситуация стала бы удручающей. Мы использовали все средства, чтобы не дать сопернику возможности убежать в контратаку, потому что анализировали игру с «Реалом», где они забили 3 мяча и еще не смогли минимум 3. У «Шахтера» великолепные контратаки, и я очень рад, что сегодня у противника практически не было возможности забить.

– Считаете ли вы эту группу самой сильной, ровной и интересной в Лиге чемпионов?

– Да, я полностью разделяю ваше мнение. Наша группа является самой сильной в нынешней Лиге чемпионов. В любом матче может произойти что угодно, доказательством чему является поединок «Шахтера» с мадридским «Реалом», где «горнякам» удалось победить.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:55
    +1
    Ну, хоть Конте Шахтёр в группе заметил.
    Потому что в интрервью после матча с Реалом Зидан отвечал то про Кадис, то про Барсу...
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.10.2020 00:55
    +1
    Ну, хоть Конте Шахтёр в группе заметил.
    Потому что в интрервью после матча с Реалом Зидан отвечал то про Кадис, то про Барсу...
    Ссылка
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