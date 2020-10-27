Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Краснодар – Челси

В среду, 28 октября, состоится поединок 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором «Краснодар» примет «Челси».

Матч пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар». Али Палабийик из Турции даст стартовый свисток в 19:55 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок «Ювентус» – «Барселону» покажут «Футбол 3» и MEGOGO на поп-ап канале Volia Football HD 1.