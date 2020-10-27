ХАРАТИН: «Я всегда слежу за Динамо, поскольку это мой родной клуб»

Украинский хавбек «Ференцвароша» поделился ожиданиями от игры с киевлянами

  • 27.10.2020 22:19
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ХАРАТИН: «Я всегда слежу за Динамо, поскольку это мой родной клуб»
© ФК Ференцварош. Игорь Харатин

На пресс-конференции перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» – «Динамо» на вопросы журналистов ответил украинский полузащитник команды Игорь Харатин:

– Для украинских игроков «Ференцвароша» противостояние с «Динамо» имеет особое значение, чего именно вы ждете от завтрашнего матча?

– Этот матч все ждут и в Украине, и здесь, в Венгрии. Уверен, он будет интересным.

– Насколько мне известно, каждый игрок «Динамо» стоит в четыре раза больше, чем игрок «Ференцвароша», это действительно так?

– Возможно, но я точно не знаю. Мы не обращаем внимание на цифры, все будет видно завтра на поле.

– Что для вас значит тот факт, что вы забили первый гол «Ференцвароша» в Лиге чемпионов «Барселоне»?

– Я счастлив, что забил, но для меня важнее, если команда завоюет очки или победит. Поэтому был бы еще счастливее, если бы в первом матче мы добились положительного результата.

– На ваш взгляд, завтрашний матч между «Ференцварошем» и «Динамо» может стать решающим в нашей группе?

– Считаю его одним из ключевых и для нас, и для «Динамо». Для обоих соперников завтра будет важная игра.

– Насколько хорошо вы знаете нынешний состав «Динамо» и игру команды, учитывая то, что уже некоторое время проживаете в Венгрии?

– Я всегда слежу за «Динамо», поскольку это мой родной клуб. Почти не пропускаю их игры, слежу за результатами и вижу, как эта команда прогрессирует. Повторюсь, на мой взгляд, завтра будет очень интересный матч.

– Есть ли в составе «Динамо» игроки, с которыми вы вместе начинали свою футбольную карьеру?

– Да, в частности, это Никита Бурда, с которыми мы вместе играли в академии «Динамо». Но он сейчас травмирован. Кроме него, есть много друзей, с которыми я общаюсь в сборной, поэтому мне будет приятно увидеть их на поле.

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Источник — ФК Динамо Киев

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