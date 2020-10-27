БУЯЛЬСКИЙ: «Матч будет принципиальным, потому что венгров тренирует Ребров»

На пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против венгерского «Ференцвароша» полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский ответил на вопросы:

– Чего ожидаете от завтрашнего матча с «Ференцварошем»? Какое у вас представление об этой команде?

– Мы уже изучили нашего соперника и полностью его разобрали. Надеемся завтра показать нашу лучшую игру, которая принесет нам победу и три очка – это самое важное.

– Очевидно, в середине поля вам придется столкнуться с Игорем Харатиным, как настраиваетесь на это противостояние?

– Завтрашний матч будет для нас принципиальным, поскольку «Ференцварош» тренирует бывший наставник «Динамо». А лично у меня будет мотивация помочь своей команде победить, и я буду все для этого делать. Не берусь говорить о своих действиях, а только о командных.

– Ожидается, что стадион будет заполнен на 35%, как будете справляться с давлением болельщиков?

– Прежде всего, мы играем для болельщиков, поэтому, считаю, их присутствие будет только плюсом. У каждого нашего футболиста будет двойная мотивация показать, что мы не боимся ни команду «Ференцварош», ни их болельщиков.