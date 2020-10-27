Дентиньо травмировался в матче с Интером

Бразильский игрок «Шахтера» Дентиньо получил повреждение в начале первого тайма матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
Луишу Каштру пришлось делать вынужденную замену, на поле вышел Тайсон.
Отметим, что Дентиньо потянул заднюю поверхность бедра.
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Источник — Sport.ua
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Чуть что - в слезы.
Чуть что - в слезы.
Чуть что - в слезы.
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