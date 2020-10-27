Дентиньо травмировался в матче с Интером

31-летний бразилец потянул заднюю поверхность бедра

  • 27.10.2020 20:27
  • 2381 просмотр
  • 2 комментария
Дентиньо травмировался в матче с Интером
© screenshot

Бразильский игрок «Шахтера» Дентиньо получил повреждение в начале первого тайма матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».

Луишу Каштру пришлось делать вынужденную замену, на поле вышел Тайсон.

Отметим, что Дентиньо потянул заднюю поверхность бедра.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    salomon77757
      salomon77757, 27.10.2020 20:52
    0
    Sauron, 27.10.2020 20:37
    Фу.
    Чуть что - в слезы.
    Да ладно чего ты. Не везёт ему с травмами. Только вроде в лиге чемпионов начал появляться и тут снова .
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    Sauron
    online
      Sauron, 27.10.2020 20:37
    -2
    Фу.
    Чуть что - в слезы.
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 27.10.2020 20:52
    0
    Sauron, 27.10.2020 20:37
    Фу.
    Чуть что - в слезы.
    Да ладно чего ты. Не везёт ему с травмами. Только вроде в лиге чемпионов начал появляться и тут снова .
    Ссылка
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