Локомотив – Бавария – 1:2. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 27 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Баварии» (1:2).
Смотрите видео голов и обзор матча «Локомотив» – «Бавария» – 1:2.
ГОЛ! 0:1. Горецка, 13 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:1. Миранчук, 70 мин.
ГОЛ! 1:2. Киммих, 79 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Антон Миранчук (Локомотив М).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горецка (Бавария).
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Источник — Футбол 1/2/3
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