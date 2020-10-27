Локомотив М
1 : 2
Бавария
27.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Локомотив – Бавария – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов

  • 27.10.2020 22:28
  • 8025 просмотров
  • 1 комментарий
Локомотив – Бавария – 1:2. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

Сегодня, 27 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл «Баварии» (1:2).

Смотрите видео голов и обзор матча «Локомотив» – «Бавария» – 1:2.

ГОЛ! 0:1. Горецка, 13 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:1. Миранчук, 70 мин.

ГОЛ! 1:2. Киммих, 79 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
70' ГОЛ ! Мяч забил Антон Миранчук (Локомотив М).
13' ГОЛ ! Мяч забил Леон Горецка (Бавария).
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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    sharapenkobrevno
    online
      sharapenkobrevno, 27.10.2020 22:42
    -3
    судя по счёту достойно сыграли против этой машины футбола. минусуйте на здоровье
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