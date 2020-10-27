«Моя подача – это какой-то стыд». Монфис досрочно завершил сезон

Французский теннисист и бойфренд Элины Свитолиной Гаэль Монфис сообщил о своем решении завершить сезон.

«Я не чувствую ничего хорошего на корте, моя подача – это какой-то стыд. Это тяжело и грустно, что я заканчиваю этот сезон. Какое-то время я хочу провести без тенниса, но буду заниматься другими видами спорта и жить своей жизнью как простой молодой человек, не беспокоясь о теннисе. Я был в предвкушении от возвращения на корты, хотел играть хорошо, хорошо тренироваться, но мне не удалось это сделать», – сказал теннисист.

Напомним, что после возобновления соревнований Монфис проиграл все свои стартовые поединки (Рим, Гамбург, Ролан Гаррос, Вена). На Мастерсе в Париже он не сыграет.