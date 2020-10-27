Пике в любой момент может уйти из Барселоны в МЛС

Недавно защитник «Барселоны» Жерар Пике продлил контракт с клубом до 2024 года. Теперь же стали известны подробности нового соглашения.

По новому контракту, зарплата Пике стала в два раза ниже. При этом в контракте есть пункт, который позволяет защитнику покинуть «Барселону» ради перехода в клуб из МЛС. Но в другой европейский клуб этот пункт уйти не позволяет.

Также «Барселона» будет иметь право расторгнуть контракт Пике летом 2022 года, если в сезоне 2021/2022 33-летний защитник примет участие в менее чем 35% матчей команды.