ФОТО. Все в телефонах. Моуриньо показал раздевалку Тоттенхэма после матча

Игроки «Шпор» любят проводить время в соцсетях

  • 27.10.2020 19:08
  • 2724 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Все в телефонах. Моуриньо показал раздевалку Тоттенхэма после матча

Вчера «Тоттенхэм» в шестом туре АПЛ на выезде обыграл «Бернли» со счетом 1:0.

После матча главный тренер «Шпор» Жозе Моуриньо опубликовал фото из раздевалки команды, акцентировав внимание на том, что почти все игроки «залипают» в свои телефоны:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After a great victory in a really hard match... Sign of the times 📱📱 Well done boys #COYS

A post shared by Jose Mourinho (@josemourinho) on

«После большой победы в тяжелом матче. Символ нынешних времен. Отличная работа, парни!», - написал Моуриньо.

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Источник — Instagram

(16 голосов)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 27.10.2020 19:52
    0
    umnuy2, 27.10.2020 19:46
    Проблема многогранная и минусов больше чем плюсов.
    Меняется психика,мировоззрение.
    То что пользуются компом в 6 лет это не плюс.
    Вот я был в Дании,там детям даже домашнее задание не задают.
    И живут в 10 раз лучше нас.
    Это я к тому что не известно что хорошо а что плохо.
    Всем добра и побед нашим в лч
    Проблема "психики, мировоззрения." Это все от родителей и социофобия тоже. Это все идет от родителей и только. Как родитель относится к своему ребенку, таким он и будет. Минусов я не вижу в технологиях, так как это правда современный мир и это хорошо, что люди не сидят на месте и в пещерах. Во многих странах Европы родители не спрашивают об оценках их детей, они спрашивают о их настроение и то как они себя ведут и это норм. Я пишу без негатива, просто нужно идти в ногу со временем. Победы в ЛЧ это важно, надо уже показывать хороший футбол от наших команд!)
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.10.2020 19:46
    +1
    Vitalii_13UA, 27.10.2020 19:35
    Это современный мир, мир технологий, все вокруг развивается. Сейчас дети в 6 лет знают компьютер лучше чем 30 летние. И это хорошо, так как они не стоят на месте, а идут вперед. Кто-то скажет, что вот, дети вместе улицы сидят в телефонах. Я вообще не вижу этого. У меня каждый день много детей играют во дворе, сначала в догонялки, а потом когда устают в телефонах сидят. Это норма. Не надо говорить о "бедах, раньше было лучше"
    Проблема многогранная и минусов больше чем плюсов.
    Меняется психика,мировоззрение.
    То что пользуются компом в 6 лет это не плюс.
    Вот я был в Дании,там детям даже домашнее задание не задают.
    И живут в 10 раз лучше нас.
    Это я к тому что не известно что хорошо а что плохо.
    Всем добра и побед нашим в лч
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 27.10.2020 19:35
    +2
    umnuy2, 27.10.2020 19:20
    Это беда всего поколения,мы будем пожинать плоды этого через 10-15 лет.
    Минусов больше чем плюсов.
    Дети растут с клиповым мышлением.
    Это современный мир, мир технологий, все вокруг развивается. Сейчас дети в 6 лет знают компьютер лучше чем 30 летние. И это хорошо, так как они не стоят на месте, а идут вперед. Кто-то скажет, что вот, дети вместе улицы сидят в телефонах. Я вообще не вижу этого. У меня каждый день много детей играют во дворе, сначала в догонялки, а потом когда устают в телефонах сидят. Это норма. Не надо говорить о "бедах, раньше было лучше"
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.10.2020 19:20
    +1
    Это беда всего поколения,мы будем пожинать плоды этого через 10-15 лет.
    Минусов больше чем плюсов.
    Дети растут с клиповым мышлением.
    Ссылка
    Sergb
    online
      Sergb, 27.10.2020 19:16
    0
    Как для раздевалки команды АПЛ видончик- оооочень скромный)))
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 27.10.2020 19:35
    +2
    umnuy2, 27.10.2020 19:20
    Это беда всего поколения,мы будем пожинать плоды этого через 10-15 лет.
    Минусов больше чем плюсов.
    Дети растут с клиповым мышлением.
    Это современный мир, мир технологий, все вокруг развивается. Сейчас дети в 6 лет знают компьютер лучше чем 30 летние. И это хорошо, так как они не стоят на месте, а идут вперед. Кто-то скажет, что вот, дети вместе улицы сидят в телефонах. Я вообще не вижу этого. У меня каждый день много детей играют во дворе, сначала в догонялки, а потом когда устают в телефонах сидят. Это норма. Не надо говорить о "бедах, раньше было лучше"
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.10.2020 19:46
    +1
    Vitalii_13UA, 27.10.2020 19:35
    Это современный мир, мир технологий, все вокруг развивается. Сейчас дети в 6 лет знают компьютер лучше чем 30 летние. И это хорошо, так как они не стоят на месте, а идут вперед. Кто-то скажет, что вот, дети вместе улицы сидят в телефонах. Я вообще не вижу этого. У меня каждый день много детей играют во дворе, сначала в догонялки, а потом когда устают в телефонах сидят. Это норма. Не надо говорить о "бедах, раньше было лучше"
    Проблема многогранная и минусов больше чем плюсов.
    Меняется психика,мировоззрение.
    То что пользуются компом в 6 лет это не плюс.
    Вот я был в Дании,там детям даже домашнее задание не задают.
    И живут в 10 раз лучше нас.
    Это я к тому что не известно что хорошо а что плохо.
    Всем добра и побед нашим в лч
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 27.10.2020 19:20
    +1
    Это беда всего поколения,мы будем пожинать плоды этого через 10-15 лет.
    Минусов больше чем плюсов.
    Дети растут с клиповым мышлением.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 27.10.2020 19:52
    0
    umnuy2, 27.10.2020 19:46
    Проблема многогранная и минусов больше чем плюсов.
    Меняется психика,мировоззрение.
    То что пользуются компом в 6 лет это не плюс.
    Вот я был в Дании,там детям даже домашнее задание не задают.
    И живут в 10 раз лучше нас.
    Это я к тому что не известно что хорошо а что плохо.
    Всем добра и побед нашим в лч
    Проблема "психики, мировоззрения." Это все от родителей и социофобия тоже. Это все идет от родителей и только. Как родитель относится к своему ребенку, таким он и будет. Минусов я не вижу в технологиях, так как это правда современный мир и это хорошо, что люди не сидят на месте и в пещерах. Во многих странах Европы родители не спрашивают об оценках их детей, они спрашивают о их настроение и то как они себя ведут и это норм. Я пишу без негатива, просто нужно идти в ногу со временем. Победы в ЛЧ это важно, надо уже показывать хороший футбол от наших команд!)
    Ссылка
    Sergb
    online
      Sergb, 27.10.2020 19:16
    0
    Как для раздевалки команды АПЛ видончик- оооочень скромный)))
    Ссылка
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