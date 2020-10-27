ФОТО. Все в телефонах. Моуриньо показал раздевалку Тоттенхэма после матча

Вчера «Тоттенхэм» в шестом туре АПЛ на выезде обыграл «Бернли» со счетом 1:0.
После матча главный тренер «Шпор» Жозе Моуриньо опубликовал фото из раздевалки команды, акцентировав внимание на том, что почти все игроки «залипают» в свои телефоны:
«После большой победы в тяжелом матче. Символ нынешних времен. Отличная работа, парни!», - написал Моуриньо.
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Источник — Instagram
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Меняется психика,мировоззрение.
То что пользуются компом в 6 лет это не плюс.
Вот я был в Дании,там детям даже домашнее задание не задают.
И живут в 10 раз лучше нас.
Это я к тому что не известно что хорошо а что плохо.
Всем добра и побед нашим в лч
Меняется психика,мировоззрение.
То что пользуются компом в 6 лет это не плюс.
Вот я был в Дании,там детям даже домашнее задание не задают.
И живут в 10 раз лучше нас.
Это я к тому что не известно что хорошо а что плохо.
Всем добра и побед нашим в лч
Минусов больше чем плюсов.
Дети растут с клиповым мышлением.
Минусов больше чем плюсов.
Дети растут с клиповым мышлением.
Минусов больше чем плюсов.
Дети растут с клиповым мышлением.
Меняется психика,мировоззрение.
То что пользуются компом в 6 лет это не плюс.
Вот я был в Дании,там детям даже домашнее задание не задают.
И живут в 10 раз лучше нас.
Это я к тому что не известно что хорошо а что плохо.
Всем добра и побед нашим в лч
Минусов больше чем плюсов.
Дети растут с клиповым мышлением.
Меняется психика,мировоззрение.
То что пользуются компом в 6 лет это не плюс.
Вот я был в Дании,там детям даже домашнее задание не задают.
И живут в 10 раз лучше нас.
Это я к тому что не известно что хорошо а что плохо.
Всем добра и побед нашим в лч
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