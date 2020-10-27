Джанни Инфантино заразился коронавирусом

Глава ФИФА Джанни Инфантино подхватил коронавирус, об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что 50-летний функционер находится на самоизоляции, где пробудет не менее 10-ти дней. У Инфантино легкие симптомы болезни.
«Все люди, которые контактировали с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были проинформированы соответствующим образом, и им предлагается предпринять необходимые шаги.
ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении ФИФА.
Источник — ФИФА
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