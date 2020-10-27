Джанни Инфантино заразился коронавирусом

У президента Международной федерации футбола легкие симптомы болезни

  • 27.10.2020 17:40
  • 605 просмотров
  • 2 комментария
Джанни Инфантино заразился коронавирусом
© FIFA. Джанни Инфантино

Глава ФИФА Джанни Инфантино подхватил коронавирус, об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что 50-летний функционер находится на самоизоляции, где пробудет не менее 10-ти дней. У Инфантино легкие симптомы болезни.

«Все люди, которые контактировали с президентом ФИФА в течение последних нескольких дней, были проинформированы соответствующим образом, и им предлагается предпринять необходимые шаги.

ФИФА искренне желает президенту Инфантино скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении ФИФА.

Ранее коронавирусом заразился Виталий Кличко.

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Источник — ФИФА

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Комментарии
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 27.10.2020 17:53
    0
    Рекламирует себя а-то уже позабыли
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 27.10.2020 17:48
    0
    Народ уже обрадовался, так на тебе - легкая форма...
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 27.10.2020 17:53
    0
    Рекламирует себя а-то уже позабыли
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 27.10.2020 17:48
    0
    Народ уже обрадовался, так на тебе - легкая форма...
    Ссылка
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