Андреа ПИРЛО: «У меня осталось всего четыре защитника»

Наставник «Ювентуса» - о матче против «Барселоны»

  • 27.10.2020 17:26
  • 1249 просмотров
  • 0 комментариев
Андреа ПИРЛО: «У меня осталось всего четыре защитника»
© twitter.com/juventusfcen

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится в среду, 28 октября:

«Кьеллини не готов, Бонуччи постарается восстановиться, доктор пока не дал разрешения по де Лигту.

Будем рассчитывать на игроков, которые есть в распоряжении. Мы будем играть в четыре защитника, потому что у меня осталось всего четыре защитника.

«Барселона» сильна, в ее составе чемпионы, мы должны провести отличную игру. Игрокам «Юве» придется пожертвовать собой и сыграть великолепно.

Нам повезло соперничать с отличными клубами и игроками. Этот матч не решающий, но мы с нетерпением ждем возможности показать, чего мы стоим.

Месси все еще на высоте. Я много раз встречался с ним как игрок, завтра впервые встречусь как тренер. К таким игрокам нужно относиться по-особенному, надеясь, что у них не лучший день».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности