Андреа ПИРЛО: «У меня осталось всего четыре защитника»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится в среду, 28 октября:

«Кьеллини не готов, Бонуччи постарается восстановиться, доктор пока не дал разрешения по де Лигту.

Будем рассчитывать на игроков, которые есть в распоряжении. Мы будем играть в четыре защитника, потому что у меня осталось всего четыре защитника.

«Барселона» сильна, в ее составе чемпионы, мы должны провести отличную игру. Игрокам «Юве» придется пожертвовать собой и сыграть великолепно.

Нам повезло соперничать с отличными клубами и игроками. Этот матч не решающий, но мы с нетерпением ждем возможности показать, чего мы стоим.

Месси все еще на высоте. Я много раз встречался с ним как игрок, завтра впервые встречусь как тренер. К таким игрокам нужно относиться по-особенному, надеясь, что у них не лучший день».