Иван ГЕЦКО: «Динамо и Ференцварош — команды одинакового уровня»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от противостояния киевского «Динамо» и венгерского «Ференцвароша» в Лиге чемпионов.

«Динамо» и «Ференцварош» — равноценные команды примерно одинакового уровня. На первый план выйдет мастерство тренерских штабов. Матча в Будапеште опасаться не стоит. Шансы 50/50. При этом класс игроков «Динамо» немного выше», — считает Гецко.

Поединок Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00.