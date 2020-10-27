Иван ГЕЦКО: «Динамо и Ференцварош — команды одинакового уровня»

Специалист считает, что у клубов равные шансы

  • 27.10.2020 14:51
  • 668 просмотров
  • 12 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Динамо и Ференцварош — команды одинакового уровня»
© pobeda.od.ua. Иван Гецко

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от противостояния киевского «Динамо» и венгерского «Ференцвароша» в Лиге чемпионов.

«Динамо» и «Ференцварош» — равноценные команды примерно одинакового уровня. На первый план выйдет мастерство тренерских штабов. Матча в Будапеште опасаться не стоит. Шансы 50/50. При этом класс игроков «Динамо» немного выше», — считает Гецко.

Поединок Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00.

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Источник — Футбол 24

(3 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.10.2020 15:51
    0
    JekFunny, 27.10.2020 15:45
    чем сильнее конкретно ?
    так если они намного сильнее , судя по твоим словам, то как с ними ДК обязательно должно брать 6 очей ?
    Ну если не возьмёте шесть очей вы слабей венгоров и Гецко лукавит ,вы же тут статистику вбрасываете ,по статистике вы тоже собрались в евроосень выходить,гола забейте для начала и очи надо для коэфицента страны ,а не статистика ваша,а то статистику свою тут вбрасываете!!Статисты ...ля не доделаные
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 27.10.2020 15:45
    +1
    Maks7777, 27.10.2020 15:36
    Гецко лукавит ,венгры намного сильней деревянных динамовцев,если с венграми не брать шесть очей то уровень ДК максимум лиге европы
    чем сильнее конкретно ?
    так если они намного сильнее , судя по твоим словам, то как с ними ДК обязательно должно брать 6 очей ?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.10.2020 15:36
    -7
    Гецко лукавит ,венгры намного сильней деревянных динамовцев,если с венграми не брать шесть очей то уровень ДК максимум лиге европы
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 27.10.2020 15:35
    +1
    ференцварош без шансов
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 27.10.2020 15:27
    +1
    Alex323, 27.10.2020 15:20
    Та не бачив він ні одного матча Ференцвароша.
    Він просто *издить.
    я схожего мнения
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 27.10.2020 15:22
    -1
    Пора забивати Владиславу.
    А потім Циганкову.
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 27.10.2020 15:21
    +4
    Я про FACE_CONTROL
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 27.10.2020 15:20
    +3
    Та не бачив він ні одного матча Ференцвароша.
    Він просто *издить.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.10.2020 15:16
    0
    Половина стоимости одного Цыганкова чуть больше, чем стоимость всего Ференцвароша.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 27.10.2020 15:13
    +1
    FACE_CONTROL, 27.10.2020 14:58
    Ференц играет хотя бы в красивый атакующий футбол.
    сколько ты матчей Фради смотрел в этом сезоне ?
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 27.10.2020 15:12
    0
    Класс игроков Динамо не немного, а намного выше, что он курит? Только часто бывает, что порядок и организация бьет класс. В матче с Барсой это было нереально, там запредельный уровень. С Динамо могут потягаться на равных.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 14:58
    -8
    Ференц играет хотя бы в красивый атакующий футбол.
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 27.10.2020 15:21
    +4
    Я про FACE_CONTROL
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 27.10.2020 15:20
    +3
    Та не бачив він ні одного матча Ференцвароша.
    Він просто *издить.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 27.10.2020 15:45
    +1
    Maks7777, 27.10.2020 15:36
    Гецко лукавит ,венгры намного сильней деревянных динамовцев,если с венграми не брать шесть очей то уровень ДК максимум лиге европы
    чем сильнее конкретно ?
    так если они намного сильнее , судя по твоим словам, то как с ними ДК обязательно должно брать 6 очей ?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 27.10.2020 15:35
    +1
    ференцварош без шансов
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 27.10.2020 15:27
    +1
    Alex323, 27.10.2020 15:20
    Та не бачив він ні одного матча Ференцвароша.
    Він просто *издить.
    я схожего мнения
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 27.10.2020 15:13
    +1
    FACE_CONTROL, 27.10.2020 14:58
    Ференц играет хотя бы в красивый атакующий футбол.
    сколько ты матчей Фради смотрел в этом сезоне ?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 27.10.2020 15:51
    0
    JekFunny, 27.10.2020 15:45
    чем сильнее конкретно ?
    так если они намного сильнее , судя по твоим словам, то как с ними ДК обязательно должно брать 6 очей ?
    Ну если не возьмёте шесть очей вы слабей венгоров и Гецко лукавит ,вы же тут статистику вбрасываете ,по статистике вы тоже собрались в евроосень выходить,гола забейте для начала и очи надо для коэфицента страны ,а не статистика ваша,а то статистику свою тут вбрасываете!!Статисты ...ля не доделаные
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.10.2020 15:16
    0
    Половина стоимости одного Цыганкова чуть больше, чем стоимость всего Ференцвароша.
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 27.10.2020 15:12
    0
    Класс игроков Динамо не немного, а намного выше, что он курит? Только часто бывает, что порядок и организация бьет класс. В матче с Барсой это было нереально, там запредельный уровень. С Динамо могут потягаться на равных.
    Ссылка
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