Иван ГЕЦКО: «Динамо и Ференцварош — команды одинакового уровня»

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от противостояния киевского «Динамо» и венгерского «Ференцвароша» в Лиге чемпионов.
«Динамо» и «Ференцварош» — равноценные команды примерно одинакового уровня. На первый план выйдет мастерство тренерских штабов. Матча в Будапеште опасаться не стоит. Шансы 50/50. При этом класс игроков «Динамо» немного выше», — считает Гецко.
Поединок Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28-го октября, в 22:00.
Источник — Футбол 24
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так если они намного сильнее , судя по твоим словам, то как с ними ДК обязательно должно брать 6 очей ?
так если они намного сильнее , судя по твоим словам, то как с ними ДК обязательно должно брать 6 очей ?
Він просто *издить.
А потім Циганкову.
Він просто *издить.
Він просто *издить.
так если они намного сильнее , судя по твоим словам, то как с ними ДК обязательно должно брать 6 очей ?
Він просто *издить.
так если они намного сильнее , судя по твоим словам, то как с ними ДК обязательно должно брать 6 очей ?
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