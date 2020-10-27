Поединок Шахтер — Боруссия М пройдет со зрителями

Донецкий клуб получил официальное письмо от МОЗ

  • 27.10.2020 14:21
  • 626 просмотров
  • 8 комментариев
Поединок Шахтер — Боруссия М пройдет со зрителями
© ФК Шахтер Донецк. Дентиньо

3-го ноября в Киеве «Шахтер» примет менхенгладбахскую «Боруссию». Игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.

ФК «Шахтер» получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины относительно проведения поединка со зрителями. В нем сообщается, что, по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» (Менхенгладбах).

При проведении поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Valera35
    online
      Valera35, 27.10.2020 15:29
    -1
    Ждём чтобы вообще отменили весь этот маразм, с так называемой 🐼мией
    Ссылка
    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 27.10.2020 15:03
    -1
    Супер! Ждем аналогичное решение на матчи ДК-Барса и ШД-Реал
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 27.10.2020 14:50
    -2
    mayakovskiy2, 27.10.2020 14:47
    Именно потому что ты придешь болеть у тебя флажка Украины в профиле нету))) Ты палишься, передава
    А ты как придешь, полудурок ордловский? Будут освистывать всю игру ржавых и болеть за немцев
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 27.10.2020 14:47
    -3
    Betelgeuse , 27.10.2020 14:43
    Весь Киев пойдёт против хрени херняцкой болеть!!! Немцы, вся Украина с вами!!!
    Именно потому что ты придешь болеть у тебя флажка Украины в профиле нету))) Ты палишься, передава
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 27.10.2020 14:44
    -2
    Если в двух спаренных матчах не поделят очки - провал осенней сессии. В Гладбахе скорее всего тоже зрителей пустят. Сегодня проигрывать крайне нежелательно.
    Ссылка
    Betelgeuse
      Betelgeuse , 27.10.2020 14:43
    -3
    Весь Киев пойдёт против хрени херняцкой болеть!!! Немцы, вся Украина с вами!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.10.2020 14:42
    -2
    Придем, за наших немецких братьев поболеем
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 14:31
    +1
    Отличная новость, немцев нужно обыгрывать.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 14:31
    +1
    Отличная новость, немцев нужно обыгрывать.
    Ссылка
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