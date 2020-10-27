Поединок Шахтер — Боруссия М пройдет со зрителями

3-го ноября в Киеве «Шахтер» примет менхенгладбахскую «Боруссию». Игра 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится на НСК «Олимпийский». Начало в 19:55.

ФК «Шахтер» получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины относительно проведения поединка со зрителями. В нем сообщается, что, по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов «Шахтер» – «Боруссия» (Менхенгладбах).

При проведении поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский».