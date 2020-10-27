Виктор ГРАЧЕВ: «Перед глазами до сих пор стоит 0:5 от Интера в Лиге Европы»

Специалист надеется, что «Шахтер» сумеет взять реванш у итальянского клуба

  • 27.10.2020 14:11
  • 521 просмотр
  • 6 комментариев
Виктор ГРАЧЕВ: «Перед глазами до сих пор стоит 0:5 от Интера в Лиге Европы»
© Футбол 1/2/3. Виктор Грачев

Бывший футболист «Шахтера» Виктор Грачев поделился ожиданиями от поединка «горняков» с миланским «Интером» в Лиге чемпионов.

«Сейчас такие Лига чемпионов и Лига Европы, что тяжело понять, на кого и как ставить. В нашем случае все равно есть опасения за «Шахтер», поскольку ситуация с коронавирусом в команде хоть и у улучшилась, но до полного выздоровления футболистов дело еще не дошло. Да, «горняки» в Мадриде показали, что незаменимых футболистов не существует, но это был один матч, а на протяжении длинной дистанции ротация просто необходима. Будет ли сейчас ее делать Луиш Каштру, сказать сложно, однако для наставника очень важно правильно тактически построить игру, именно от тренерской дуэли будет зависеть итоговый результат поединка с «Интером». Перед глазами до сих пор стоит поражение от итальянцев в полуфинале Лиги Европы (0:5), поэтому я очень надеюсь на реванш со стороны дончан, пусть это будет хоть и минимальная, но победа», — отметил Грачев.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    nicksaf
      nicksaf, 27.10.2020 15:50
    0
    Обновім, обновім, те, що перед очима, щоб не забувалось.
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.10.2020 15:31
    0
    Виктор, сегодня будет стоять 1:4 перед глазами. Уже позора надеюсь такого не будет
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    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 27.10.2020 14:47
    +2
    FACE_CONTROL, 27.10.2020 14:29
    Та да, отомстить нужно обязательно, хотя бы постараться.
    Отомстилка еще не выросла
    Ссылка
    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 27.10.2020 14:46
    +2
    Сегодня будет повторение
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    Frank Piter
      Frank Piter, 27.10.2020 14:37
    -1
    У перед глазами твой прогноз
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 14:29
    -4
    Та да, отомстить нужно обязательно, хотя бы постараться.
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    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 27.10.2020 14:47
    +2
    FACE_CONTROL, 27.10.2020 14:29
    Та да, отомстить нужно обязательно, хотя бы постараться.
    Отомстилка еще не выросла
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    Betelgeuse
    online
      Betelgeuse , 27.10.2020 14:46
    +2
    Сегодня будет повторение
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    nicksaf
      nicksaf, 27.10.2020 15:50
    0
    Обновім, обновім, те, що перед очима, щоб не забувалось.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.10.2020 15:31
    0
    Виктор, сегодня будет стоять 1:4 перед глазами. Уже позора надеюсь такого не будет
    Ссылка
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