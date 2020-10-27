Виктор ГРАЧЕВ: «Перед глазами до сих пор стоит 0:5 от Интера в Лиге Европы»

Бывший футболист «Шахтера» Виктор Грачев поделился ожиданиями от поединка «горняков» с миланским «Интером» в Лиге чемпионов.

«Сейчас такие Лига чемпионов и Лига Европы, что тяжело понять, на кого и как ставить. В нашем случае все равно есть опасения за «Шахтер», поскольку ситуация с коронавирусом в команде хоть и у улучшилась, но до полного выздоровления футболистов дело еще не дошло. Да, «горняки» в Мадриде показали, что незаменимых футболистов не существует, но это был один матч, а на протяжении длинной дистанции ротация просто необходима. Будет ли сейчас ее делать Луиш Каштру, сказать сложно, однако для наставника очень важно правильно тактически построить игру, именно от тренерской дуэли будет зависеть итоговый результат поединка с «Интером». Перед глазами до сих пор стоит поражение от итальянцев в полуфинале Лиги Европы (0:5), поэтому я очень надеюсь на реванш со стороны дончан, пусть это будет хоть и минимальная, но победа», — отметил Грачев.