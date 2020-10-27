Игорь ЛЕОНОВ: «Шахтер удержит лидерство в группе»

Бывший игрок «Шахтера» Игорь Леонов поделился ожиданиями от поединка «горняков» с миланским «Интером» в Лиге чемпионов.

«Вне всякого сомнения, «Шахтер» ожидает очень сложный поединок. «Горняки» по-прежнему не могут сыграть оптимальным составом. Безусловно, матч против «Реала» вселил оптимизм в сердца поклонников украинской команды. Впрочем, Луиш Каштру наверняка прибегнет к услугам опытных ребят, которые уже побороли болезнь. И пусть они еще не набрали максимальных кондиций, одну игру можно выдать на морально-волевых качествах. При таких раскладах и ничья с «Интером» была бы неплохим результатом. Хотя все знают, что «Шахтер» всегда играет на победу. Хорошо, что на трибунах смогут присутствовать зрители. Даже 10-15 тысяч — это не 200 человек. Сейчас атмосфера будет другой. Верю, что после второго тура команда Луиша Каштру удержит лидерство в своей группе», — считает Леонов.