Игорь ЛЕОНОВ: «Шахтер удержит лидерство в группе»

Специалист считает, что «горняков» ждет очень сложный поединок с «Интером»

  • 27.10.2020 13:53
  • 836 просмотров
  • 4 комментария
Игорь ЛЕОНОВ: «Шахтер удержит лидерство в группе»
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Леонов

Бывший игрок «Шахтера» Игорь Леонов поделился ожиданиями от поединка «горняков» с миланским «Интером» в Лиге чемпионов.

«Вне всякого сомнения, «Шахтер» ожидает очень сложный поединок. «Горняки» по-прежнему не могут сыграть оптимальным составом. Безусловно, матч против «Реала» вселил оптимизм в сердца поклонников украинской команды. Впрочем, Луиш Каштру наверняка прибегнет к услугам опытных ребят, которые уже побороли болезнь. И пусть они еще не набрали максимальных кондиций, одну игру можно выдать на морально-волевых качествах. При таких раскладах и ничья с «Интером» была бы неплохим результатом. Хотя все знают, что «Шахтер» всегда играет на победу. Хорошо, что на трибунах смогут присутствовать зрители. Даже 10-15 тысяч — это не 200 человек. Сейчас атмосфера будет другой. Верю, что после второго тура команда Луиша Каштру удержит лидерство в своей группе», — считает Леонов.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 27.10.2020 14:50
    0
    3:0 на перемогу Інтеру
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 27.10.2020 14:23
    -1
    шахта вопреки всем прогнозам аналитиков займет
    1-е место в группе(мой прогноз) и это все реально
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 14:15
    -2
    Дай Бог, удачи Шахтёру!
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    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 14:14
    +2
    Как бы там ни было - пожелаем Шахтеру удачи .....
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    Penal
    online
      Penal, 27.10.2020 14:14
    +2
    Как бы там ни было - пожелаем Шахтеру удачи .....
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 27.10.2020 14:50
    0
    3:0 на перемогу Інтеру
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