Зарю и Брагу рассудит Георгий Круашвили

Назначена бригада арбитров и официальных лиц матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» — «Брага».
Арбитр встречи – Георгий Круашвили (Грузия).
Ассистенты арбитра – Леван Варамишвили (Грузия), Заза Пипия (Грузия).
4-й арбитр – Георгий Вадачкория (Грузия).
Делегат УЕФА – Йерун Руст (Нидерланды).
Судейский наблюдатель – Рэй Эллингем (Уэльс).
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Источник — ФК Заря
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