Сергей РЕБРОВ: «Я — молодой тренер, я развиваюсь»

Украинский наставник «Ференцвароша» рассказал о работе в венгерском клубе

  • 27.10.2020 12:52
  • 1324 просмотра
  • 3 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Я — молодой тренер, я развиваюсь»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал о своей работе в венгерском «Ференцвароше».

«Я действительно рад работать в этой команде. Я знаю ее историю. Это самая титулованная команда Венгрии. Она заслуживает того, чтобы играть в Европе. Это подарок болельщикам, которые, как видите, заполняют стадион. Они заслужили эти победы.

Это клуб с огромной армией болельщиков, отличной инфраструктурой. Это не только футбольный клуб. У нас на базе более 20 видов спорта. Много успехов у «Ференцвароша» не только в футболе. Приятно представлять такой клуб в Венгрии и на международной арене.

Цель, наверное, была — помочь команде. Я сам молодой тренер, я развиваюсь, и мне интересно попробовать себя в такой именитой команде. «Ференцварош» заслуживал большего на момент, когда я принимал команду. Я пытался поднять клуб на другой уровень. Думаю, что-то сделать уже удалось, но сейчас ожидания от команды уже другие. Мы должны успешно представлять клуб в Европе и, конечно, всегда бороться за чемпионство», — считает Ребров.

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Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 13:14
    0
    Слава Будапешта. Точнее тот, кто её вернул.
    Были Гонвед, Вашаш, МТК, Уйпешт. Теперь опять Ференцварош.
    И это район города, как в Киеве Оболонь. Скоро Оболонь будет в ЛЧ? Подождём.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 13:11
    +1
    Классный тренер.
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 27.10.2020 13:02
    +1
    Красавчик! Удачи Сергею !
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 13:11
    +1
    Классный тренер.
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 27.10.2020 13:02
    +1
    Красавчик! Удачи Сергею !
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 27.10.2020 13:14
    0
    Слава Будапешта. Точнее тот, кто её вернул.
    Были Гонвед, Вашаш, МТК, Уйпешт. Теперь опять Ференцварош.
    И это район города, как в Киеве Оболонь. Скоро Оболонь будет в ЛЧ? Подождём.
    Ссылка
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