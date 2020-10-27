Сергей РЕБРОВ: «Я — молодой тренер, я развиваюсь»

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал о своей работе в венгерском «Ференцвароше».

«Я действительно рад работать в этой команде. Я знаю ее историю. Это самая титулованная команда Венгрии. Она заслуживает того, чтобы играть в Европе. Это подарок болельщикам, которые, как видите, заполняют стадион. Они заслужили эти победы.

Это клуб с огромной армией болельщиков, отличной инфраструктурой. Это не только футбольный клуб. У нас на базе более 20 видов спорта. Много успехов у «Ференцвароша» не только в футболе. Приятно представлять такой клуб в Венгрии и на международной арене.

Цель, наверное, была — помочь команде. Я сам молодой тренер, я развиваюсь, и мне интересно попробовать себя в такой именитой команде. «Ференцварош» заслуживал большего на момент, когда я принимал команду. Я пытался поднять клуб на другой уровень. Думаю, что-то сделать уже удалось, но сейчас ожидания от команды уже другие. Мы должны успешно представлять клуб в Европе и, конечно, всегда бороться за чемпионство», — считает Ребров.