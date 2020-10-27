Сергей РЕБРОВ: «Я — молодой тренер, я развиваюсь»

Украинский тренер Сергей Ребров рассказал о своей работе в венгерском «Ференцвароше».
«Я действительно рад работать в этой команде. Я знаю ее историю. Это самая титулованная команда Венгрии. Она заслуживает того, чтобы играть в Европе. Это подарок болельщикам, которые, как видите, заполняют стадион. Они заслужили эти победы.
Это клуб с огромной армией болельщиков, отличной инфраструктурой. Это не только футбольный клуб. У нас на базе более 20 видов спорта. Много успехов у «Ференцвароша» не только в футболе. Приятно представлять такой клуб в Венгрии и на международной арене.
Цель, наверное, была — помочь команде. Я сам молодой тренер, я развиваюсь, и мне интересно попробовать себя в такой именитой команде. «Ференцварош» заслуживал большего на момент, когда я принимал команду. Я пытался поднять клуб на другой уровень. Думаю, что-то сделать уже удалось, но сейчас ожидания от команды уже другие. Мы должны успешно представлять клуб в Европе и, конечно, всегда бороться за чемпионство», — считает Ребров.
Источник — УЕФА
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Были Гонвед, Вашаш, МТК, Уйпешт. Теперь опять Ференцварош.
И это район города, как в Киеве Оболонь. Скоро Оболонь будет в ЛЧ? Подождём.
Были Гонвед, Вашаш, МТК, Уйпешт. Теперь опять Ференцварош.
И это район города, как в Киеве Оболонь. Скоро Оболонь будет в ЛЧ? Подождём.
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