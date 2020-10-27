Луческу рассказал, почему после 1999 года не вернулся работать в Италию

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему в последние двадцать лет карьеры предпочитал работать в Румынии, Турции, России и Украине, но не возвращался в Италию, где его последней командой стал «Интер», с которым румын работал в сезоне-1998/99.
- Почему вы остались в стороне от итальянского футбола?
- Здесь не хватает терпения. В «Брешиа» с Кориони у меня были прекрасные отношения, но он всегда хотел продать самых ценных игроков. У него не было средств, чтобы удерживать лучших футболистов слишком долго. В Италии в целом не хватает терпения, чтобы воспитывать талантливую молодежь.
- Какая команда вам больше всего импонирует в Италии?
- Под мою философию подходит «Аталанта». Игроки всегда знают, что им делать, они агрессивны, и действуют максимально быстро.
- Как сильно изменился футбол в Италии?
- Когда я был там, то в Серии А играли лучшие футболисты мира, а сама лига была самой популярной. Сейчас все по-другому.
Напомним, в 90-х годах минувшего века Мирча Луческу успел поработать с четырьмя командами из Италии – «Пизой», «Брешиа», «Реджаной» и «Интером».
Источник — Tuttomercatoweb.com
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