Луческу рассказал, почему после 1999 года не вернулся работать в Италию

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, почему в последние двадцать лет карьеры предпочитал работать в Румынии, Турции, России и Украине, но не возвращался в Италию, где его последней командой стал «Интер», с которым румын работал в сезоне-1998/99.

- Почему вы остались в стороне от итальянского футбола?

- Здесь не хватает терпения. В «Брешиа» с Кориони у меня были прекрасные отношения, но он всегда хотел продать самых ценных игроков. У него не было средств, чтобы удерживать лучших футболистов слишком долго. В Италии в целом не хватает терпения, чтобы воспитывать талантливую молодежь.

- Какая команда вам больше всего импонирует в Италии?

- Под мою философию подходит «Аталанта». Игроки всегда знают, что им делать, они агрессивны, и действуют максимально быстро.

- Как сильно изменился футбол в Италии?

- Когда я был там, то в Серии А играли лучшие футболисты мира, а сама лига была самой популярной. Сейчас все по-другому.

Напомним, в 90-х годах минувшего века Мирча Луческу успел поработать с четырьмя командами из Италии – «Пизой», «Брешиа», «Реджаной» и «Интером».