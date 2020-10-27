Виталий Сачко – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В вторник, 27 октября, украинский теннисист Виталий Сачко (№529 ATP) сыграет дебютный матч в основной сетке турниров ATP.
На соревнованиях в Вене 23-летний украинец в статусе лаки-лузера сразится против действующего чемпиона US Open Доминика Тима (№3 ATP).
Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матче Джокович - Краинович. Время начала встречи – не ранее 18:30 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Победитель встречи во втором круге померяется силами против Кристиана Гарина (№22 ATP) или Стэна Вавринки (№19 ATP).
Источник — Sport.ua
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