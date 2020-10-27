Мораес - вне заявки Шахтера на Интер. В списке Вьюнник и Судаков

Опытный форвард пропустит матч Лиги чемпионов

  • 27.10.2020 11:46
  • 1956 просмотров
  • 2 комментария
Мораес - вне заявки Шахтера на Интер. В списке Вьюнник и Судаков
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру в заявку на сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Интера» не внес опытного форварда Жуниора Мораеса.

Очевидно, игрок продолжает восстанавливаться после коронавируса. Вратарь Андрей Пятов, пропускавший последние игры, в списке на встречу еврокубка.

Отметим в заявке молодого хавбека Георгия Судакова и форварда Богдана Вьюнника. Оба дебютировали в Лиге чемпионов в матче против «Реала».

Матч начнется в 19:55.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 27.10.2020 12:16
    0
    FACE_CONTROL, 27.10.2020 11:48
    Он ещё не готов, логично, удачи родной клуб!
    Да его что то и на командном фото тоже не было!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 11:48
    0
    Он ещё не готов, логично, удачи родной клуб!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 27.10.2020 12:16
    0
    FACE_CONTROL, 27.10.2020 11:48
    Он ещё не готов, логично, удачи родной клуб!
    Да его что то и на командном фото тоже не было!
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 11:48
    0
    Он ещё не готов, логично, удачи родной клуб!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности