Мораес - вне заявки Шахтера на Интер. В списке Вьюнник и Судаков

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру в заявку на сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Интера» не внес опытного форварда Жуниора Мораеса.
Очевидно, игрок продолжает восстанавливаться после коронавируса. Вратарь Андрей Пятов, пропускавший последние игры, в списке на встречу еврокубка.
Отметим в заявке молодого хавбека Георгия Судакова и форварда Богдана Вьюнника. Оба дебютировали в Лиге чемпионов в матче против «Реала».
Матч начнется в 19:55.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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