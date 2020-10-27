Мораес - вне заявки Шахтера на Интер. В списке Вьюнник и Судаков

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру в заявку на сегодняшний матч Лиги чемпионов против «Интера» не внес опытного форварда Жуниора Мораеса.

Очевидно, игрок продолжает восстанавливаться после коронавируса. Вратарь Андрей Пятов, пропускавший последние игры, в списке на встречу еврокубка.

Отметим в заявке молодого хавбека Георгия Судакова и форварда Богдана Вьюнника. Оба дебютировали в Лиге чемпионов в матче против «Реала».

Матч начнется в 19:55.