Шахтер - Интер. Прогноз на матч

27 октября «Шахтер» вновь сыграет с «Интером». Не так давно команды встречались в полуфинале Лиги Европы и вот теперь жребий свел их уже в групповом раунде Лиги чемпионов. Напомним, в прошлый раз игра завершилась досадным поражением «Шахтера» (0:5) и теперь горняки настроены на то, чтобы взять реванш. В том, что команде Луиша Каштру это под силу сомневаться не приходиться, особенно если вспомнить гостевую победу над «Реалом» - 3:2. Кстати, аналитики Parimatch, титульного партнера «Шахтера», прогнозируют, что и эта игра будет результативной. 63% на то, что мы увидим не меньше трех голов.

«Интер», напомним, стартовал в Лиге чемпионов с ничьей. Итальянцы первыми пропустили, вышли вперед, но вновь пропустили и сыграли с «Боруссией» М 2:2. А до этого команда в чемпионате проиграла миланское дерби (1:2) и увезла ничью из Рима (1:1 с «Лацио»). В прошлом же туре «Интер» взял вверх над «Дженоа» - 2:0. В Серии А «Интер» пока скромно идет на 4-м место.

«Шахтер» сейчас 3-й в Премьер-лиге. В прошедшем туре команда потеряла очки, сыграв вничью с «Ворсклой» - 1:1. Возможно, футболисты не успели восстановиться после игры в Мадриде. Что, впрочем, неудивительно, сдвинутый график матчей этой осенью очень плотный.

«Шахтер» - «Интер»

Прогноз: Обе команды забьют. Коэффициент: 1,57

Несмотря на итоговые результаты, обе команды не привыкли уходить с поля без забитых мячей. Голевая серия «Шахтера» - 9 матчей, «Интера» - 13 матчей. Болельщики этих команд всегда могут рассчитывать на то, что игра не будет сухой. Скорее всего, не станет исключением и эта встреча.

«Шахтер» - «Интер»

Прогноз: «Интер» не забьет в первом тайме. Коэффициент: 2,28

«Интер» будет в статусе гостя и, вероятно, сначала попытается присмотреться к «Шахтеру», который уже явно не тот, каким был в августе во время полуфинала Лиги Европы. Итальянцы сейчас вообще не часто забивают до перерыва, в том числе и в двух предыдущих матчах. Можно ожидать, что и в этот раз первый тайм будет сухим для нападения «Интера».

«Шахтер» - «Интер»

Прогноз: «Шахтер» забьет в первом тайме. Коэффициент: 2,44

«Шахтер» в последнее время очень активен в первом тайме. Чего только стоят три гола «Реалу» до перерыва. Горняки не ждут, пока соперник устанет или расслабиться, команда Луиша Каштру с первых минут старается навязать оппоненту свои правила. Это у «Шахтера» получается неплохо и заканчивается, как правило, результативной игрой.