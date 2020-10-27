Сергей РЕБРОВ: «Не считаю, что киевское Динамо — комфортная зона»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Ребров, ныне возглавляющий «Ференцварош», рассказал о своей работе в киевском клубе.

«Не считаю, что киевское «Динамо» — комфортная зона [смеется]. В «Динамо» я играл много лет, и там требовательность и ответственность не меньше, чем здесь. Это еще большой вопрос, где зона комфорта, потому что в «Динамо» очень требовательные болельщики. Это и история «Динамо». Все привыкли видеть команду в Лиге чемпионов, чемпионом Украины, что сейчас сделать непросто.

Думаю, везде тяжело работать. Ты как тренер несешь ответственность за команду, за болельщиков. Ты должен быть сконцентрирован, отдавать все силы своей работе», — отметил Ребров.