Сергей РЕБРОВ: «Не считаю, что киевское Динамо — комфортная зона»

У киевского клуба очень требовательные болельщики, считает специалист

  • 27.10.2020 11:39
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Сергей РЕБРОВ: «Не считаю, что киевское Динамо — комфортная зона»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Ребров, ныне возглавляющий «Ференцварош», рассказал о своей работе в киевском клубе.

«Не считаю, что киевское «Динамо» — комфортная зона [смеется]. В «Динамо» я играл много лет, и там требовательность и ответственность не меньше, чем здесь. Это еще большой вопрос, где зона комфорта, потому что в «Динамо» очень требовательные болельщики. Это и история «Динамо». Все привыкли видеть команду в Лиге чемпионов, чемпионом Украины, что сейчас сделать непросто.

Думаю, везде тяжело работать. Ты как тренер несешь ответственность за команду, за болельщиков. Ты должен быть сконцентрирован, отдавать все силы своей работе», — отметил Ребров.

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Источник — УЕФА

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