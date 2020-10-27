Динамо в Будапеште: тренировка и экскурсия

Киевская команда готовится к поединку с «Ференцварошем»

  • 27.10.2020 11:29
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Динамо в Будапеште: тренировка и экскурсия
© ФК Динамо Киев

Вечером в понедельник делегация киевского «Динамо» прибыла в столицу Венгрии, где в среду проведет поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против местного «Ференцвароша» (начало в 22:00 по киевскому времени).

«Бело-синие» разместились в отеле Marriott, расположенном в самом центре города, с прекрасным видом на Дунай и визитку Будапешта — здание Королевского дворца.

В венгерской столице установилась приятная погода - в городе солнечно, днем ​​синоптики прогнозируют до +19 градусов. Поэтому, пользуясь случаем, в первой половине дня динамовцы отправятся на экскурсию по центру Будапешта.

А на вечернее время у команды запланированы регламентные официальные мероприятия. В 18:30 по местному времени (19:30 по Киеву) наставник «Динамо» Мирча Луческу и вице-капитан Виталий Буяльский примут участие в пресс-конференции, посвященной завтрашнему поединку. Через полчаса «бело-синие» начнут предматчевую тренировку, испытав поле стадиона «Ференцварош».

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Источник — ФК Динамо Киев

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