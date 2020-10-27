Сергей НАГОРНЯК: «В атаку Шахтер бежать умеет»

Специалист поделился мнением о победе «горняков» над мадридским «Реалом» (3:2)

  • 27.10.2020 11:16
  • 349 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей НАГОРНЯК: «В атаку Шахтер бежать умеет»
© Sport.ua. Сергей Нагорняк

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Сергей Нагорняк подвел итоги победы «горняков» над «Реалом» (3:2) в первом матче группового раунда Лиги чемпионов.

— В первом туре Лиги чемпионов «Шахтер» вас удивил?
— Думаю, не только меня, но и всех, кто смотрел этот поединок. И здесь дело скорее не в результате, а в том, как слаженно горняки провели игру против «Реала», особенно в первом тайме. Мне понравились действия коллектива в обороне. А в атаку «Шахтер» бежать умеет, что и подтвердили Тете, Соломон, Марлос, несмотря на некоторые ошибки.

— Но перед игрой в победу «горняков» вы не верили?
— Да, учитывая кадровые проблемы «Шахтера». В Мадриде играл, по сути, экспериментальный состав. Один поединок молодежь выдала на ура, а вот в матче с «Ворсклой» этот номер уже не прошел. Свежести, да и опыта «горнякам» явно не хватило.

— После победы над «Реалом» «Шахтер» вошел в число фаворитов своего квартета?
— Пока я бы не делал таких громких заявлений, но заявка на это от горняков поступила. При этом и ничья «Интера» с «Боруссией» оказалась на руку украинской команде. В этой, на мой взгляд, самой сильной группе нынешней Лиги чемпионов, все может решиться в последний игровой день. Хочется верить, что «Шахтер» будет в числе соискателей путевки в плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 27.10.2020 11:33
    -1
    Та да, мы же не поезд.
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