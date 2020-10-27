Дмитрий РИЗНЫК: «Ворскла хочет бороться за еврокубки»

Голкипер полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал, что руководство клуба не ставило цели попасть в еврокубки, но команда намерена побороться за путевку.

«Мы уже по ходу чемпионата будем смотреть, за какие места будем бороться. Конечно, есть желание у самой команды бороться за еврокубки. Руководство на нас не давит, но сама команда, ребята, хотят бороться за такую цель», - сказал Ризнык.

Отметим, что после семи туров «Ворскла» занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 15 очков.