Дмитрий РИЗНЫК: «Ворскла хочет бороться за еврокубки»

Голкипер полтавской «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал, что руководство клуба не ставило цели попасть в еврокубки, но команда намерена побороться за путевку.
«Мы уже по ходу чемпионата будем смотреть, за какие места будем бороться. Конечно, есть желание у самой команды бороться за еврокубки. Руководство на нас не давит, но сама команда, ребята, хотят бороться за такую цель», - сказал Ризнык.
Отметим, что после семи туров «Ворскла» занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 15 очков.
Источник — zbirna.com
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