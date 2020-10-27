Юрий ВИРТ: «Шахтер не будет «ставить автобус» у своих ворот»

Специалист поделился ожиданиями от поединка «горняков» с «Интером»

  • 27.10.2020 10:19
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Юрий ВИРТ: «Шахтер не будет «ставить автобус» у своих ворот»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Экс-вратарь «Шахтера» Юрий Вирт поделился мыслями о противостоянии в групповом раунде Лиги чемпионов «горняков» с итальянским «Интером».

«Главному тренеру «Шахтера» Луишу Каштру не позавидуешь, поскольку ему нужно хорошенько подумать, кого бросить в бой против итальянского гранда. Казалось, после феерической победы в Мадриде над «Реалом», все его подопечные того матча гарантировали себе место в старте на поединок с «Интером». Однако уже через несколько дней после возвращения из Испании они неубедительно выглядели в календарном матче чемпионата УПЛ с «Ворсклой», и у португальского специалиста появился повод усомниться, выдержат ли все очередное международное испытание. Поэтому, думаю, что сегодня Луиш Каштру доверит место в старте и нескольким футболистам, которые продолжительное время находились на самоизоляции.

Я не считаю, что провал в игре с «Интером» в Лиге Европы как-то скажется негативно на психологическом состоянии горняков, ведь прошло уже немало времени, была возможность скрупулезно проанализировать тот матч и сделать правильные выводы.

Думаю, с вратарской позицией никаких пертурбаций не произойдет. Много времени из-за болезни пропустил Андрей Пятов, поэтому первым номером будет в этой игре Анатолий Трубин. Уверен, «Шахтер» не изменит своему стилю. Думаю, что «горняков» устроит и ничья, но никаких автобусов у своих ворот они ставить не будут. Футболисты «Шахтера» при первой же возможности будут искать счастье у чужих ворот, вот только не совсем понятно, кто у них будет действовать на острие атаки.

Припоминается, в проигранном в Германии полуфинале «Интеру» наши ребята качественно провели первый тайм, однако после перерыва не устояли перед грозным дуэтом форвардов итальянцев Лукаку — Лаутаро Мартинес. Хочется надеяться, что на этот раз благодаря плотной опеке и надежной подстраховке их удастся нейтрализовать. Что касается результата, то, думаю, что будет результативная ничья, и это будет положительный итог для «Шахтера», — отметил Вирт.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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