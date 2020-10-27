Сергей НАГОРНЯК: «Главная проблема Шахтера — Лукаку»

Специалист поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Интера»

  • 27.10.2020 10:10
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Сергей НАГОРНЯК: «Главная проблема Шахтера — Лукаку»
© УАФ. Сергей Нагорняк

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от поединка «горняков» против миланского «Интера» в Лиге чемпионов.

— Подопечным Луиша Каштру психологически будет сложно в матче с «Интером», учитывая не совсем приятные воспоминания о последней встрече с этим итальянским клубом?
— Возможно. Но, на мой взгляд, «Интер» сейчас не выглядит той командой, которая в августе обыгрывала «Шахтер» со счетом 5:0. У миланцев сейчас не все гладко в организации игры. Самая большая проблема для «Шахтера» — Лукаку. Здесь как раз и вспоминается полуфинальный матч Лиги Европы. Оборона горняков не справилась с опекой этого форварда. Думаю, и сейчас результат встречи во многом будет зависеть от того, как донетчане закроют бельгийца.

— Состав на матч с «Интером» будет сильно отличаться от того, который выходил в Мадриде неделю назад?
— Старожилы, возможно, еще не вышли на необходимый уровень, поэтому я не исключаю, что во встрече с итальянцами мы увидим состав, приближенный к тому, который выходил в Испании. Изменения будут, но, думаю, они будут точечными. Футболисты, которые обыграли «Реал», заслужили свой шанс снова сыграть в таком статусном матче, теперь с «Интером».

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Источник — zbirna.com

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