Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня в 12:00 состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Участниками жеребьевки станут 11 победителей минувшего этапа, а также клуб УПЛ «Заря».
«Динамо» и «Шахтер» начнут турнир с четвертьфинала.
Участники жеребьевки: Заря, Десна, Александрия, Колос, Днепр-1, Мариуполь, Ворскла, Минай, Агробизнес, Верес, Нива Винница, ВПК-Агро или Олимпик.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.