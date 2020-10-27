Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня состоится жеребьевка 4-го раунда турнира

  • 27.10.2020 10:20
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Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Сегодня в 12:00 состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Участниками жеребьевки станут 11 победителей минувшего этапа, а также клуб УПЛ «Заря».

«Динамо» и «Шахтер» начнут турнир с четвертьфинала.

Участники жеребьевки: Заря, Десна, Александрия, Колос, Днепр-1, Мариуполь, Ворскла, Минай, Агробизнес, Верес, Нива Винница, ВПК-Агро или Олимпик.

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Источник — Sport.ua

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