Луческу нужны спарринги, чтобы посмотреть в деле новичков Динамо

Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык

  • 27.10.2020 09:52
  • 1975 просмотров
  • 1 комментарий
Луческу нужны спарринги, чтобы посмотреть в деле новичков Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал, почему новички «Динамо» Клейтон или Тудор Белуце пока не получают свои шансы в составе киевской команды.

«Луческу неоднократно говорил, что ему хотелось бы больше спаррингов. Но сейчас такой календарь, много матчей - сборные, еврокубки. А в контрольных матчах можно было бы выпустить новичков, посмотреть их».

«Ранее в «Шахтере» Луческу постоянно ездил в Турцию, чтобы сыграть с «Бешикташем», «Фенербахче». Там он мог выпускать игроков, чтобы они могли показать себя».

«Это касается и Клейтона, и Белуце. Им нужна игровая практика», - сказал Цыганык.

Клейтон и Белуце отправились с командой на матч Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.10.2020 09:58
    +1
    А за дубль никак или двух сторонку или в кубке Укр на худой конец?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 27.10.2020 09:58
    +1
    А за дубль никак или двух сторонку или в кубке Укр на худой конец?
    Ссылка
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