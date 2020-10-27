Луческу нужны спарринги, чтобы посмотреть в деле новичков Динамо

Журналист Игорь Цыганык рассказал, почему новички «Динамо» Клейтон или Тудор Белуце пока не получают свои шансы в составе киевской команды.

«Луческу неоднократно говорил, что ему хотелось бы больше спаррингов. Но сейчас такой календарь, много матчей - сборные, еврокубки. А в контрольных матчах можно было бы выпустить новичков, посмотреть их».

«Ранее в «Шахтере» Луческу постоянно ездил в Турцию, чтобы сыграть с «Бешикташем», «Фенербахче». Там он мог выпускать игроков, чтобы они могли показать себя».

«Это касается и Клейтона, и Белуце. Им нужна игровая практика», - сказал Цыганык.

Клейтон и Белуце отправились с командой на матч Лиги чемпионов против «Ференцвароша».