Луческу нужны спарринги, чтобы посмотреть в деле новичков Динамо

Журналист Игорь Цыганык рассказал, почему новички «Динамо» Клейтон или Тудор Белуце пока не получают свои шансы в составе киевской команды.
«Луческу неоднократно говорил, что ему хотелось бы больше спаррингов. Но сейчас такой календарь, много матчей - сборные, еврокубки. А в контрольных матчах можно было бы выпустить новичков, посмотреть их».
«Ранее в «Шахтере» Луческу постоянно ездил в Турцию, чтобы сыграть с «Бешикташем», «Фенербахче». Там он мог выпускать игроков, чтобы они могли показать себя».
«Это касается и Клейтона, и Белуце. Им нужна игровая практика», - сказал Цыганык.
Клейтон и Белуце отправились с командой на матч Лиги чемпионов против «Ференцвароша».
Источник — Циганик LIVE
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