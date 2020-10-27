ЗАХОВАЙЛО: «Конте – не пижон, поэтому разберет Шахтер на запчасти»

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло дал прогноз на матч «Шахтера» с «Интером» в рамках второго тура Лиги чемпионов.

««Шахтер» в непростой ситуации. Многие игроки вылетело из-за коронавируса из тренировочного процесса, а теперь идет восстановление и приобретение формы.

Думаю, что у «Интера» не будет недооценки, учитывая, что «горняки» играют дома и уже имеют три очка. Конте - не пижон, потому разберет соперника «на запчасти». Считаю, что в донетчан не будет столько пространства против итальянцев, как это было с «Реалом».

«Интер» играет вязко. В Конте очень четкий баланс в игре. Если будет здоровая «мафия» (Лукаку и Мартинес), то итальянцы снова выигрывают.

«Шахтеру» сейчас будет рискованно бросать в бой тех игроков, которые только выздоровели. Скорее всего, больших изменений после матчей с «Реалом» и «Ворсклой» не будет. Каштру - не Гарри Поттер, чтобы футболисты моментально восстановили форму.

С другой стороны, это шанс для молодежи. О Корниенко в Европе заговорили после победы над «Реалом». Играя в таких матчах, Виктор может обратить на себя внимание скаутов и сделать себе карьеру. Главное - не перегореть.

Впрочем, в чудеса я не верю. Учитывая структуру игры, школу и схему Конте, я думаю, что у «Шахтера» мало шансов. Прогнозирую, что «Интер» выигрывает как минимум с разницей в два мяча», - сказал Заховайло.

Матч «Шахтер» - «Интер» состоится 27 октября в Киеве. Начало в 19:55.