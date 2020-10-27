Хосеп ГВАРДИОЛА: «Каждый год пытаюсь выиграть Лигу чемпионов с Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе в Лиге чемпионов накануне матча 2-го тура группового этапа с «Марселем».
«Кажется, я уже отвечал на этот вопрос 250 раз. Я постараюсь выиграть, мы пытаемся сделать это каждый год. Было важно начать с домашней победы. Побеждать на своем поле — это самое важное. Завтра мы проведем второй матч. Хотим выиграть его.
Это мечта, но сейчас самое важное — выйти из группы. Первый матч был сложным. Сейчас мы проведем вторую игру, а во Франции всегда трудно. Это вызов, который позволит нам сделать шаг вперед», — сказал Гвардиола.
Игра «Марсель» — «Манчестер Сити» состоится 27 октября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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