Хосеп ГВАРДИОЛА: «Каждый год пытаюсь выиграть Лигу чемпионов с Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе в Лиге чемпионов накануне матча 2-го тура группового этапа с «Марселем».

«Кажется, я уже отвечал на этот вопрос 250 раз. Я постараюсь выиграть, мы пытаемся сделать это каждый год. Было важно начать с домашней победы. Побеждать на своем поле — это самое важное. Завтра мы проведем второй матч. Хотим выиграть его.

Это мечта, но сейчас самое важное — выйти из группы. Первый матч был сложным. Сейчас мы проведем вторую игру, а во Франции всегда трудно. Это вызов, который позволит нам сделать шаг вперед», — сказал Гвардиола.

Игра «Марсель» — «Манчестер Сити» состоится 27 октября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.