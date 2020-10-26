Лаутаро МАРТИНЕС: «Надеюсь, с Шахтером сыграю лучше»

Футболист «Интера» готовится к игре с донецким клубом

  • 26.10.2020 22:27
  • 183 просмотра
  • 1 комментарий
Лаутаро МАРТИНЕС: «Надеюсь, с Шахтером сыграю лучше»
© ФК Шахтер Донецк. Лаутаро Мартинес

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес – о предстоящем матче Лиги чемпионов с «Шахтером».

– Ты недавно подписал новый контракт с клубом. Какова вероятность, что в Милане останешься до конца карьеры?
– Не могу сказать, что будет завтра. Могу говорить только о том, что происходит сейчас. А сейчас я счастлив защищать цвета этой команды, знаю, что здесь я совершенствуюсь как футболист и у меня есть возможность для роста. Я хорошо чувствую себя в клубе.

– В последнем матче чемпионата Италии с «Дженоа» ты покидал поле злым. В чем причина?
– Я был зол в первую очередь на себя, так как не сыграл на должном уровне. Были эмоции, но мне удалось успокоиться. Надеюсь, с «Шахтером» сыграю лучше.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 22:47
    0
    Мечтать не вредно, хотя вы команда не очень удобная.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 22:47
    0
    Мечтать не вредно, хотя вы команда не очень удобная.
    Ссылка
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