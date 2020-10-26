Луиш КАШТРУ: «В футболе все происходит очень внезапно»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на пресс-конференции перед игрой Лиги чемпионов с «Интером» рассказал о выводах после прошлой встречи, дисциплине, отсутствии Мораеса и выборе состава.

– В матче с «Реалом» вы играли вторым номером и победили. С «Ворсклой» – первым, а результат неудовлетворительный. Можно сказать, что «Шахтеру» сейчас легче играть вторым номером, на контратаках?

– Нужно понимать, что это совершенно разные матчи. С «Ворсклой» мы нанесли 14 ударов в створ при 3 у соперника, у нас было 70% владения мячом, мы полностью доминировали, создавая огромное количество моментов. Если не ошибаюсь, с «Реалом» у нас было около 43% владения против 57% у мадридцев. Там мы чаще били в створ и создали больше моментов, чем «Реал». И в том и в другом матче у нас было одно и то же желание. Мы всегда держали в голове ворота оппонента и старались направляться только вперед. Самая большая разница в том, что одна команда закрылась, – «Ворскла» села в оборону и не давала нам зон для завершения атак. «Реал» играл в более атакующий футбол, и благодаря этому мы смогли создать огромное число моментов у их штрафной, в зоне завершения. Разные соперники, разные футболисты, разные матчи – их нельзя сравнивать. Но и там и там мы были компетентны. К сожалению, не смогли реализовать все моменты, которые создали с «Ворсклой», а с «Реалом» это удалось лучше – сумели забить 3 гола из 7 возможностей, что у нас были.

– В каком состоянии Матвиенко и Пятов?

– Все хорошо, они заявлены на завтрашний поединок.

– Все мы понимаем, что августовские 0:5 были слишком болезненным ударом для «Шахтера», чтобы за 2 месяца их забыть. Но на любом проигрыше учатся. Какие уроки вы вынесли из того поражения от «Интера», какой главный вывод сделали?

– Та ситуация доказала мне то, что я уже знал: в футболе все происходит очень внезапно. Никто и никогда не должен думать, что все уже решено, что мы уже выиграли, уже победили. Я не говорю, что матч был у нас под контролем, но к перерыву мы уступали лишь 0:1. В первом тайме у нас был один момент, у «Интера» тоже, они свой реализовали, мы – нет. В начале второй половины у нас сразу был отличный шанс, когда можно было сравнять счет, и никто не знает, как бы игра пошла дальше. К сожалению, и это нам не удалось. Когда «Интер» забил второй мяч, игра начала по факту уходить из наших рук, и мы, конечно, понимали, что добиться хорошего результата будет очень и очень сложно. Но это напоминает мне ситуацию в Загребе, когда на 90+3-й минуте мы уступали 1:3, но очень скоро смогли сравнять счет. И возможность пройти в 1/8 финала тогда была все еще открыта. В любой момент может произойти абсолютно все. Ничего не решено. Каждый день я учусь чему-то новому со своими игроками и коллегами-тренерами. Это был конец нашего еврокубкового пути в прошлом сезоне, как я и сказал, нам попался очень сильный «Интер». Чему я научился? Тому, что нужно продолжать свой путь, несмотря на все, что происходит. В последнее время я представляю себе это так: перед тобой всегда есть огромная гора или скала, тебе нужно найти путь – вырыть тоннель, обойти ее справа или слева, перелезть через вершину… Как-то тебе нужно ее пройти, чтобы продолжать следовать по своему пути. Мы нашли этот путь. Тот сезон закончился, новый – начался. Мы в Лиге чемпионов. У нас есть цель на этот сезон: как всегда, постараться стать чемпионами Украины, выиграть Кубок страны и провести великолепную кампанию в еврокубках. После того как оступился, всегда нужно вставать, верить, ежедневно работать и просто идти вперед, – тогда тебе все будет даваться. Но только если ты действительно искренне будешь отдаваться своей работе.

– Сейчас у «Шахтера» одна из самых молодых команд в Лиге чемпионов. Насколько сложно держать дисциплину и сохранять концентрацию все 90 минут?

– Да, что касается молодой команды, это правда. Если не ошибаюсь, у нас в составе в прошлом матче было всего 3 игрока старше 22 лет – Дентиньо, Марлос и Хочолава. Но я, честно говоря, никогда не смотрю на возраст футболистов. Всегда смотрю на качества и, безусловно, на то период, который игрок сейчас переживает в своей карьере. Завтра нам предстоит встретиться с сильным «Интером», который борется за чемпионство в итальянской Серии А, который надеется выйти из группы в Лиге чемпионов с первого места, все ребята будут очень сконцентрированными. Всегда важно, чтобы в команде была душа, огромное желание побеждать. Если мы будем работать дисциплинированно, отдаваться каждому упражнению в тренировках, то сможем перенести это на поле и добиться успеха, будем показывать качественную игру. Я уверен, что у молодых ребят будет огромная положительная энергия, желание и амбиции выиграть матч. Но кроме этого желания должна быть и большая дисциплина, строгость и внимательность, отдача с первой до последней минуты. Молодой ли, взрослый ли, команда всегда должна оставаться командой. Нет ни одного клуба в мире, где вместо команды рулит один игрок. Мы все сильны как одно целое. Без разницы, у кого какой статус, какие матчи позади, какой опыт за спиной или его нет вообще. Если у тебя есть качества и ты работаешь на благо команды, все у тебя получится. Это самая большая сила – коллектив.

– Как вы прокомментируете отсутствие Мораеса на командной фотосессии? Рассчитываете ли на него? Когда мы его увидим?

– Конечно, рассчитываю. В следующих матчах. Как и во всех остальных. Мораес не был в этот день на фотосессии, потому что медицинский департамент ему не позволил из-за того, что у него был COVID-19. Но, насколько я знаю, на общекомандном фото он будет.

– Какая задача для вас сложнее: просчитать сильные стороны «Интера» и дать им отпор или определить 11 своих лучших исполнителей? Ведь после игры с «Реалом» и возвращения в строй ваших опытных футболистов у вас добавилось головной боли.

– Самое главное в том, что мы постараемся выбрать на завтра самый компетентный состав. Ребята выйдут настроенными, с пониманием того, чего хотят добиться в матче. Что самое сложное в жизни тренеров в клубах, где у игроков был или есть COVID-19? Есть ребята, которые остались здоровыми, играют постоянно в таком плотном графике, соответственно, у них накапливается определенная усталость. И есть другие ребята, которые сдали положительный тест и на 2 недели ушли на самоизоляцию. Соответственно, ничего не делают и не готовятся к матчам. Кому-то нужно больше времени на возвращение, кто-то уставший, а все это вместе создает непростую ситуацию. Кстати, насчет ребят, которые не тренировались определенное время из-за коронавируса: сдать отрицательный тест через несколько дней, это еще не значит, что у них уже все хорошо. Нет, есть много вещей, которые не выносятся на всеобщее обозрение, но, когда проблемы со здоровьем продолжаются, вы же прекрасно понимаете, как этот вирус может повлиять на человеческий организм и какие проблемы может принести. Так что это, конечно, сильно усложняет нашу жизнь. В любом случае, наша команда состоит из суперкомпетентных ребят, которые прекрасно знают, что нужно делать, и никогда наша игра не будет строиться на том, какой футболист – тот или иной – на поле. В любой команде главное – сильный сплоченный союз и всеобщий настрой на победу. Конечно, мы всегда сильнее все вместе. Кто-то вносит больший вклад, кто-то меньший, но мы сильны, только когда являемся командой.