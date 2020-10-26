Динамо прибыло в Будапешт

Киевский клуб готовится к поединку Лиги чемпионов

  • 26.10.2020 20:49
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Динамо прибыло в Будапешт
© ФК Динамо Киев

Чартерный рейс с динамовцами на борту прибыл в столицу Венгрии на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После прилета в международный аэропорт имени Ференца Листа динамовцы преодолели чуть больше 20 км на автобусе, после чего разместились в гостинице в самом центре Будапешта, с которого открывается живописный вид на реку Дунай.

Во вторник, 27 октября, главный тренер «бело-синих» и один из игроков команды ответят на вопросы представителей СМИ, в рамках предматчевой пресс конференции, после чего футболисты испытывают газон стадиона «Ференцварош».

Матч «Ференцварош» — «Динамо» состоится в среду, 28 октября, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Динамо Киев

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