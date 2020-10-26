Анатолий ЧАНЦЕВ: «Луческу вынужден лавировать между двумя турнирами»

Известный украинский тренер Анатолий Чанцев поделился мнением о киевском «Динамо».

«Я бы не стал преуменьшать силу УПЛ. Однако Лига чемпионов — это иной турнир, стратегия и состав. Понятно ведь, что Мирча Луческу вынужден лавировать между двумя турнирами, которые одинаково важны для «Динамо». Услышал я и очередную критику в адрес Супряги. Но критиковать можно, к примеру, и Бензема, который вышел против «Шахтера» и не забил… Безусловно, реализацию динамовцам нужно улучшать, но Супряга, надеюсь, приберег свои голы для «Ференцвароша», — отметил Чанцев.