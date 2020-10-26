ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 октября

Во вторник, 27 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
19:55. Шахтер - Интер 4,14 - 4,95 - 1,85
19:55. Локомотив - Бавария 15,58 - 9,25 - 1,15
22:00. Атлетико - Зальцбург 1,68 - 4,65 - 5,95
22:00. Боруссия М - Реал Мадрид 3,85 - 4,00 - 1,90
22:00. Порту - Олимпиакос 1,58 - 3,95 - 5,90
22:00. Марсель - Манчестер Сити 8,11 - 5,65 - 1,30
22:00. Аталанта - Аякс 1,88 - 4,35 - 4,00
22:00. Ливерпуль - Мидтьюланд 1,13 - 11,55 - 17,50
Виталий Петровский, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.