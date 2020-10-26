6 побед подряд. Динамо Брест остается в битве за чемпионство

Хачериди и Нойок вышли в старте, а Милевский появился во втором тайме

  • 26.10.2020 19:45
  • 1014 просмотров
  • 1 комментарий
6 побед подряд. Динамо Брест остается в битве за чемпионство
© twitter.com/dynamobrest

Действующий чемпион Беларуси «Динамо» Брест резко добавил в конце нынешнего сезона и неожиданно выдал яркую победную серию, вернувшись в чемпионскую битву.

Сегодня команда обыграла «Минск» со счетом 2:1, добыв шестую кряду победу в национальном первенстве. В основе вышли украинцы Евгений Хачереди и Александр Нойок, а Артем Милевский появился во втором тайме.

Брест занимает 4-е место с 47 очками. У лидера БАТЭ 53 пункта, однако у «Динамо» еще матч в запасе.

Чемпионат Беларуси

Минск - Динамо Брест 1:2
Голы: Лаптев, 29 (в свои ворота) - Лаптев, 6, 57

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.10.2020 19:54
    0
    Полгода назад весь мир их смотрел
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.10.2020 19:54
    0
    Полгода назад весь мир их смотрел
    Ссылка
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