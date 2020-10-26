6 побед подряд. Динамо Брест остается в битве за чемпионство

Действующий чемпион Беларуси «Динамо» Брест резко добавил в конце нынешнего сезона и неожиданно выдал яркую победную серию, вернувшись в чемпионскую битву.

Сегодня команда обыграла «Минск» со счетом 2:1, добыв шестую кряду победу в национальном первенстве. В основе вышли украинцы Евгений Хачереди и Александр Нойок, а Артем Милевский появился во втором тайме.

Брест занимает 4-е место с 47 очками. У лидера БАТЭ 53 пункта, однако у «Динамо» еще матч в запасе.

Чемпионат Беларуси

Минск - Динамо Брест 1:2

Голы: Лаптев, 29 (в свои ворота) - Лаптев, 6, 57