ДЕНТИНЬО: «Шахтер готов к Интеру. Мы знаем, как против них играть»

Форвард «Шахтера» Дентиньо поделился своим мнением о завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».
«Я не смог забить «Реалу», но мы добыли победу и это самое главное. Это было очень круто. Если мы снова победим, а я не забью, то мне будет приятно. Мы играем дома, хотим показать хороший футбол. Несмотря на то, что у «Интера» много суперквалифицированных игроков, у нас в составе тоже есть сильные ребята».
«Тактика «Интера» с тремя центральными защитниками? Мы готовы к этому, тренер нас подготовил. Знаем, как атаковать, как играть против «Интера». Уверен, что будет сложный матч, но не такой, как был в полуфинале Лиги Европы. Постараемся победить. Кстати, «Аталанта» тоже играла в три центральных защитника, но мы смогли победить».
«Думаю, к «Реалу» мы были хорошо готовы, мы готовились побеждать. Сейчас нужно приложить все силы, и тогда все может получиться», - считает Дентиньо.
Источник — Sport.ua
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Ждете поражения Шахтера, ждите молча, злорадствовать будете после матча, желательно после своего.
А чем Вы собственно лучше?
Ждете поражения Шахтера, ждите молча, злорадствовать будете после матча, желательно после своего.
А чем Вы собственно лучше?
Ждете поражения Шахтера, ждите молча, злорадствовать будете после матча, желательно после своего.
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