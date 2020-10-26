ДЕНТИНЬО: «Шахтер готов к Интеру. Мы знаем, как против них играть»

Форвард «Шахтера» прокомментировал матч Лиги чемпионов

  • 26.10.2020 19:19
  • 781 просмотр
  • 6 комментариев
ДЕНТИНЬО: «Шахтер готов к Интеру. Мы знаем, как против них играть»
© shakhtar.com

Форвард «Шахтера» Дентиньо поделился своим мнением о завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Я не смог забить «Реалу», но мы добыли победу и это самое главное. Это было очень круто. Если мы снова победим, а я не забью, то мне будет приятно. Мы играем дома, хотим показать хороший футбол. Несмотря на то, что у «Интера» много суперквалифицированных игроков, у нас в составе тоже есть сильные ребята».

«Тактика «Интера» с тремя центральными защитниками? Мы готовы к этому, тренер нас подготовил. Знаем, как атаковать, как играть против «Интера». Уверен, что будет сложный матч, но не такой, как был в полуфинале Лиги Европы. Постараемся победить. Кстати, «Аталанта» тоже играла в три центральных защитника, но мы смогли победить».

«Думаю, к «Реалу» мы были хорошо готовы, мы готовились побеждать. Сейчас нужно приложить все силы, и тогда все может получиться», - считает Дентиньо.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 26.10.2020 19:45
    0
    Ну тогда с тебя дубль
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 19:40
    +3
    Ilya , 26.10.2020 19:34
    А потом фаны ДК ноют, что болельщики ШД пишут у них на ветках, болеют против них и тд.
    А чем Вы собственно лучше?
    Ждете поражения Шахтера, ждите молча, злорадствовать будете после матча, желательно после своего.
    Нє, я в єврокубках навіть за кротів вболіваю. На рейтинг країни у футболі не пофігу
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.10.2020 19:36
    0
    главное чтоб после Реала, звездочку не поймали, а то все коту под хвост будет
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 26.10.2020 19:34
    -3
    vishu, 26.10.2020 19:27
    Канєшно знаєте, досвід 5:0 був, повторите щоб закріпити той успіх
    А потом фаны ДК ноют, что болельщики ШД пишут у них на ветках, болеют против них и тд.
    А чем Вы собственно лучше?
    Ждете поражения Шахтера, ждите молча, злорадствовать будете после матча, желательно после своего.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 19:27
    +3
    Канєшно знаєте, досвід 5:0 був, повторите щоб закріпити той успіх
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.10.2020 19:22
    +3
    Громкое заявление. Будем посмотреть.
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 19:40
    +3
    Ilya , 26.10.2020 19:34
    А потом фаны ДК ноют, что болельщики ШД пишут у них на ветках, болеют против них и тд.
    А чем Вы собственно лучше?
    Ждете поражения Шахтера, ждите молча, злорадствовать будете после матча, желательно после своего.
    Нє, я в єврокубках навіть за кротів вболіваю. На рейтинг країни у футболі не пофігу
    Ссылка
    vishu
      vishu, 26.10.2020 19:27
    +3
    Канєшно знаєте, досвід 5:0 був, повторите щоб закріпити той успіх
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.10.2020 19:22
    +3
    Громкое заявление. Будем посмотреть.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 26.10.2020 19:45
    0
    Ну тогда с тебя дубль
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 26.10.2020 19:36
    0
    главное чтоб после Реала, звездочку не поймали, а то все коту под хвост будет
    Ссылка
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