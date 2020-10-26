ДЕНТИНЬО: «Шахтер готов к Интеру. Мы знаем, как против них играть»

Форвард «Шахтера» Дентиньо поделился своим мнением о завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера».

«Я не смог забить «Реалу», но мы добыли победу и это самое главное. Это было очень круто. Если мы снова победим, а я не забью, то мне будет приятно. Мы играем дома, хотим показать хороший футбол. Несмотря на то, что у «Интера» много суперквалифицированных игроков, у нас в составе тоже есть сильные ребята».

«Тактика «Интера» с тремя центральными защитниками? Мы готовы к этому, тренер нас подготовил. Знаем, как атаковать, как играть против «Интера». Уверен, что будет сложный матч, но не такой, как был в полуфинале Лиги Европы. Постараемся победить. Кстати, «Аталанта» тоже играла в три центральных защитника, но мы смогли победить».

«Думаю, к «Реалу» мы были хорошо готовы, мы готовились побеждать. Сейчас нужно приложить все силы, и тогда все может получиться», - считает Дентиньо.