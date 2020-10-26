Артем ДОВБИК: «Хочу оказаться в поле зрения Андрея Шевченко»

Форвард «Днепр-1» Артем Довбик забил красивый гол в минувшем туре УПЛ и помог команде обыграть «Львов». Игрок рассчитывает продолжать в том же стиле, чтобы получить вызов в сборную Украины.

«Доволен я, что удалось поправить «прицел». Приятно было слышать мнение экспертов, что именно мой гол, забитый в ворота «Львова», оказался самым красивым в седьмом туре чемпионата. Гол, действительно, получился на загляденье. Ворвался в штрафную, под острым углом пробил на силу и попал в «девятку».

«Помнится, три года назад, выступая за «Днепр», я забивал в таком же стиле «Черноморцу».

«Сколько хочу забить в сезоне? Не скажу. Главное, чтобы эти голы были победными для «Днепра-1», а мне помогли оказаться в поле зрения тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Тем более, что несколько лет назад меня уже вызвали в главную команду страны, но к дебюту дело не дошло», - сказал Довбик.