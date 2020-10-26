Завацкая и Снигур уверенно стартовали на турнире в Стамбуле

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Дарья Снигур успешно стартовали на 25-тысячнике в Стамбуле.
Завацкая в поединке первого круга обыграла Линду Фругвиртову из Чехии в двух сетах - 6:4, 7:5. А Снигур в двух сетах разобралась с Айлой Аксу из Турции - 6:1, 6:1.
Во втором круге Снигур сразится с Еленой-Габриэлой Русе, а соперница Завацкой определится позже.
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Источник — Sport.ua
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