Завацкая и Снигур уверенно стартовали на турнире в Стамбуле

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Дарья Снигур успешно стартовали на 25-тысячнике в Стамбуле.

Завацкая в поединке первого круга обыграла Линду Фругвиртову из Чехии в двух сетах - 6:4, 7:5. А Снигур в двух сетах разобралась с Айлой Аксу из Турции - 6:1, 6:1.

Во втором круге Снигур сразится с Еленой-Габриэлой Русе, а соперница Завацкой определится позже.