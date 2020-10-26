Шахтер – Интер. Состоится ли реванш за Лигу Европы?

«Шахтер» – главный ньюзмейкер первого тура Лиги Чемпионов. Ведь «Шахтеру» удалось обыграть в гостях не кого-нибудь, а сам мадридский «Реал». Причем уже после первого тайма «горняки» вели 3:0! В последний раз «Реал» пропускал три гола за тайм в Лиге Чемпионов более 15 лет назад. И не стоит забывать, что одну из главных побед в своей истории «Шахтер» добыл в тот момент, когда из-за травм и коронавируса потерял 9 игроков основы, а защита и вовсе выглядела экспериментально. Фантастика!

Коэффициенты Favbet: 4.1 – 4 – 1.85

Шахтер выйдет из группы – 2.35

Шахтер не выйдет из группы – 1.55

«Шахтер» внезапно стал лидером группы, но удержаться будет непросто. Эксперты считают, что шансы не выйти из группы по прежнему выше, нежели попасть в топ-2. И уже во вторник команда Каштру сыграет с «Интером», которому без шансов уступила несколько месяцев назад в полуфинале Лиги Европы. «Интер» выиграл 5:0 и на тот момент казалось, что играют команды принципиально разного уровня. Но победа над «Реалом» показывает, что недооценивать «Шахтер» ни в коем случае нельзя. К тому же Тайсон, Степаненко, Матвиенко, Пятов и Алан Патрик снова в строю и готовы выйти с «Интером». Все они (кроме Пятова) уже сыграли с «Ворсклой», правда, не смогли помочь взять 3 очка. «Ворскла» отстояла ничью, а у «Шахтера», похоже, не хватило эмоционального заряда после «Реала».

«Интер» в первом туре ЛЧ сыграл вничью с гладбахской «Боруссией». При том, что в конце матча проигрывал и лишь гол Лукаку на последней минуте сумел спасти ничью для миланцев.

Игры «Шахтера» в еврокубках почти всегда очень результативны. В Лиге Чемпионов горняки пропускают в 23 матчах подряд, но ведь и забивают также регулярно. Вновь попробуем поставить на «тотал больше» в матче с участием «Шахтера». Неделю назад эта ставка прошла, как, впрочем, и два месяца назад с «Интером». Проблемы «горняков» в обороне также никуда не исчезли, закрыть Лукаку будет непросто. А потому не будем изменять традиции, ставим на «тотал больше 2.5» и надеемся, что «Шахтер» вновь сумеет удивить

Прогноз: тотал матча больше (2.5) – 1.6