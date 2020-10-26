Во вторник, 27 октября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором московский «Локомотив» примет мюнхенскую «Баварию».
Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:55 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Локомотив» – «Бавария» покажет телеканал «Футбол 3», а также видеосервис MEGOGO.
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Источник — Sport.ua
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