Анатолий ТРУБИН: «Выиграть у Реала - это круто, но у меня еще много работы»

Вратарь прокомментировал матч Лиги чемпионов

  • 26.10.2020 17:11
  • 635 просмотров
  • 2 комментария
Анатолий ТРУБИН: «Выиграть у Реала - это круто, но у меня еще много работы»
© shakhtar.com

Молодой вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин дебютировал в Лиге чемпионом в матче против «Реала», который украинская команда выиграла со счетом 3:2.

«За первый тайм матча с «Реалом» поставил бы себе оценку 7-8. Очень хорошо сыграли при выходе из обороны, на выходе пару раз сыграл. А за весь матч поставил бы себе 6 баллов, потому что были ошибки на выходе, особенно в конце, когда при угловом промахнулся по мячу. Были еще ошибки у меня в передачах. После матча Андрей Пятов сказал, что важна уверенность и игра ногами».

«Коронавирус? Конечно, ребятам тяжело, когда две недели ты лежишь, у тебя слабость. Тяжело и физически, и психологически. Ребята из молодежки подкалывают, мол, уже у «Реала» выиграл, считай, всего добился».

«Это, конечно круто, приятно, но это шутки. Понятно, что впереди много работы, нужно прогрессировать. Если останусь на этом уровне, то начну деградировать», - сказал Трубин.

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Источник — ПроФутбол

(4 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 26.10.2020 17:18
    -1
    Да пионер ты прав , реал обыграть это уровень не основой на выезде,это тебе не беременная старая сеньёра
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 17:16
    0
    Тебе ещё работать и работать, удачи.
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 17:16
    0
    Тебе ещё работать и работать, удачи.
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