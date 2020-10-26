Анатолий ТРУБИН: «Выиграть у Реала - это круто, но у меня еще много работы»

Молодой вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин дебютировал в Лиге чемпионом в матче против «Реала», который украинская команда выиграла со счетом 3:2.

«За первый тайм матча с «Реалом» поставил бы себе оценку 7-8. Очень хорошо сыграли при выходе из обороны, на выходе пару раз сыграл. А за весь матч поставил бы себе 6 баллов, потому что были ошибки на выходе, особенно в конце, когда при угловом промахнулся по мячу. Были еще ошибки у меня в передачах. После матча Андрей Пятов сказал, что важна уверенность и игра ногами».

«Коронавирус? Конечно, ребятам тяжело, когда две недели ты лежишь, у тебя слабость. Тяжело и физически, и психологически. Ребята из молодежки подкалывают, мол, уже у «Реала» выиграл, считай, всего добился».

«Это, конечно круто, приятно, но это шутки. Понятно, что впереди много работы, нужно прогрессировать. Если останусь на этом уровне, то начну деградировать», - сказал Трубин.