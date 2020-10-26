Луческу поделился мнением о Шахтере накануне матча горняков против Интера

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, ранее много лет отработавший в «Шахтере», предупредил другой свой бывший клуб «Интер» о непростом характере предстоящего поединка Лиги чемпионов против «горняков».

«У «Шахтера» нет опыта «Интера», но это не значит, что «нерадзурри» смогут легко выиграть. Донецкий клуб продолжает исповедовать свою философию. У них есть президент, который очень любит футбол. У них присутствует преемственность, и сейчас они набрали себе очень сильных и очень талантливых бразильских игроков. Они развиваются, ведь слишком долго ждали, чтобы заменить старую гвардию. Но нынешние футболисты «Шахтера» технически очень хороши и способны демонстрировать быстрый футбол. Сейчас «Шахтер» способен как контролировать мяч, так и атаковать пространство», - сказал 75-летний румынский специалист.

Напомним, матч «Шахтер» - «Интер» состоится завтра, 27 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский».