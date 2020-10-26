Луческу поделился мнением о Шахтере накануне матча горняков против Интера

Маститый коуч не считает, что итальянцам будет легко в матче с чемпионом Украины

  • 26.10.2020 16:46
  • 1387 просмотров
  • 7 комментариев
Луческу поделился мнением о Шахтере накануне матча горняков против Интера
© Twitter. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, ранее много лет отработавший в «Шахтере», предупредил другой свой бывший клуб «Интер» о непростом характере предстоящего поединка Лиги чемпионов против «горняков».

«У «Шахтера» нет опыта «Интера», но это не значит, что «нерадзурри» смогут легко выиграть. Донецкий клуб продолжает исповедовать свою философию. У них есть президент, который очень любит футбол. У них присутствует преемственность, и сейчас они набрали себе очень сильных и очень талантливых бразильских игроков. Они развиваются, ведь слишком долго ждали, чтобы заменить старую гвардию. Но нынешние футболисты «Шахтера» технически очень хороши и способны демонстрировать быстрый футбол. Сейчас «Шахтер» способен как контролировать мяч, так и атаковать пространство», - сказал 75-летний румынский специалист.

Напомним, матч «Шахтер» - «Интер» состоится завтра, 27 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский».

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Источник — Calciomercato

(6 голосов)

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Комментарии
    vishu
      vishu, 26.10.2020 17:03
    -1
    Ото кротам сракен бомбить, Луч красава, розкочегарив цих дніщ
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 26.10.2020 16:58
    -2
    И как они в полуфинале ЛЕ без предупреждений Луческу играли?
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 16:57
    -2
    ★ Дядя Стёпа ★, 26.10.2020 16:52
    Шахтер в отличие от Динамо не боится своих соперников. А футболистам Динамо, годами вбивают в голову комплекс неполноценности и они еще до матча с Ювентусом - обделались, хотя этот Ювентус никакующий и его можно было обыгрывать...
    Не можна не погодитися
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    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 16:55
    -2
    Та думай ты уже о своих автобусниках, а не о Шахтёре. В матче с Реалом играло два игрока с которыми ты работал.
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    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 26.10.2020 16:52
    +1
    Шахтер в отличие от Динамо не боится своих соперников. А футболистам Динамо, годами вбивают в голову комплекс неполноценности и они еще до матча с Ювентусом - обделались, хотя этот Ювентус никакующий и его можно было обыгрывать...
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 16:51
    -2
    Это приятно слышать от маэстро
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 16:49
    -4
    Старый хитрий лис и троль .
    Старая гвардия уходит говорит
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    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 26.10.2020 16:52
    +1
    Шахтер в отличие от Динамо не боится своих соперников. А футболистам Динамо, годами вбивают в голову комплекс неполноценности и они еще до матча с Ювентусом - обделались, хотя этот Ювентус никакующий и его можно было обыгрывать...
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