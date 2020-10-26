Мирча ЛУЧЕСКУ: «Гармаш - человек с опытом. Он важный игрок для Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что полузащитник Денис Гармаш еще способен принести пользу киевской команде.
«Гармаш - важный игрок для «Динамо», но чувствуется, что у него еще нет игрового ритма. Видно, что он человек с опытом, так что все впереди».
«Он тренируется активно. У нас 25 игроков, и мне нужно, чтобы все они были в любой момент готовы выйти на поле», - сказал Луческу.
В нынешнем сезоне Гармаш сыграл по матчу в УПЛ и Лиге чемпионов.
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Источник — ФК Динамо Киев
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