Мирча ЛУЧЕСКУ: «Гармаш - человек с опытом. Он важный игрок для Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что полузащитник Денис Гармаш еще способен принести пользу киевской команде.

«Гармаш - важный игрок для «Динамо», но чувствуется, что у него еще нет игрового ритма. Видно, что он человек с опытом, так что все впереди».

«Он тренируется активно. У нас 25 игроков, и мне нужно, чтобы все они были в любой момент готовы выйти на поле», - сказал Луческу.

В нынешнем сезоне Гармаш сыграл по матчу в УПЛ и Лиге чемпионов.