Мирча ЛУЧЕСКУ: «Гармаш - человек с опытом. Он важный игрок для Динамо»

Тренер считает, что хавбек еще принесет пользу команде

  • 26.10.2020 17:30
  • 1742 просмотра
  • 4 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Гармаш - человек с опытом. Он важный игрок для Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу считает, что полузащитник Денис Гармаш еще способен принести пользу киевской команде.

«Гармаш - важный игрок для «Динамо», но чувствуется, что у него еще нет игрового ритма. Видно, что он человек с опытом, так что все впереди».

«Он тренируется активно. У нас 25 игроков, и мне нужно, чтобы все они были в любой момент готовы выйти на поле», - сказал Луческу.

В нынешнем сезоне Гармаш сыграл по матчу в УПЛ и Лиге чемпионов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Trollface
      Trollface, 26.10.2020 18:14
    +2
    Гармаш синоним слово красная.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 26.10.2020 17:56
    0
    А я думаю як би був Гармаш в минулому евро сезоні , то не було б таких пригнічливих ігор як проти Лугано та Мьольме .Він той хто додавав би агресії на полі . Він може провалити гру але він не буває байдужим до того ,що відбувається на полі ,а це заряджає весь колектив. Тому Гармаш потрібен команді як такий собі "буст" для команди.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 17:39
    -2
    Ржу.
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 26.10.2020 17:38
    0
    Опять на тіж граблі...
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 26.10.2020 18:14
    +2
    Гармаш синоним слово красная.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 26.10.2020 17:56
    0
    А я думаю як би був Гармаш в минулому евро сезоні , то не було б таких пригнічливих ігор як проти Лугано та Мьольме .Він той хто додавав би агресії на полі . Він може провалити гру але він не буває байдужим до того ,що відбувається на полі ,а це заряджає весь колектив. Тому Гармаш потрібен команді як такий собі "буст" для команди.
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 26.10.2020 17:38
    0
    Опять на тіж граблі...
    Ссылка
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