ТаТоТаке. Шахтер равнее других, лучший отрезок Луческу

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают на молекулы очередную потерю очков «Шахтера» в УПЛ, уверенную победу «Динамо», беззубость «Зари» в матче с четырьмя голами и лопают от злости от того, как Минздрав через украинский футбол реагирует на пандемию коронавируса.
Кроме того в выпуске - реакция на переход Поворознюка в «Верес», нешаблонная символическая сборная и очередной украинец в чемпионате Италии. Полетели!
00.00 Анонс
1.33 Шахтер поставил Ворсклу в позу
5.20 Кулач - лучший в УПЛ
5.56 Защита Шахтера - ха-ха-ха
8.09 Корниенко - в сборной. Это ок?
10.17 Ворскла - в лидерах. Почему?
11.20 Главная проблема Максимова
12.10 Судаков круче Тайсона
12.27 Шахтер еще будет терять очки
14.30 Динамо - топ-футбол в сезоне
15.42 Коронавирус свалил Александрию
17.27 Гармаш порвал Шапаренко
18.28 Жерсон - не футболист, когда играет в нападении
19.13 Странно, что Динамо выиграло так скромно
19.48 Просим Шарана закрыть рот
20.35 Мудрик и Шевцов поиздевались над Олимпиком
22.26 Йовичевич влил жизнь в Днепр-1
24.44 Вторая отставка в сезоне УПЛ
26.27 Ингульцу коронавирус не помеха
27.51 Дикая аномалия в Коваливке
28.21 Парадокс: Заря без зубов, но забила 4
30.39 Львовский футбол в стагнации
31.38 Сенькив не понимает, как можно пускать людей на стадион
33.26 Еще один украинец в Серии А
35.41 Символическая сборная, которой вы не ждали
40.02 Почему Поворознюк в Вересе - самовлюбленность
42.37 Ставка от Сенькива
43.35 Прощание
44.38 Бекстейдж
Источник — ТаТоТаке
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