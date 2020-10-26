ТаТоТаке. Шахтер равнее других, лучший отрезок Луческу

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают на молекулы очередную потерю очков «Шахтера» в УПЛ, уверенную победу «Динамо», беззубость «Зари» в матче с четырьмя голами и лопают от злости от того, как Минздрав через украинский футбол реагирует на пандемию коронавируса.

Кроме того в выпуске - реакция на переход Поворознюка в «Верес», нешаблонная символическая сборная и очередной украинец в чемпионате Италии. Полетели!

00.00 Анонс

1.33 Шахтер поставил Ворсклу в позу

5.20 Кулач - лучший в УПЛ

5.56 Защита Шахтера - ха-ха-ха

8.09 Корниенко - в сборной. Это ок?

10.17 Ворскла - в лидерах. Почему?

11.20 Главная проблема Максимова

12.10 Судаков круче Тайсона

12.27 Шахтер еще будет терять очки

14.30 Динамо - топ-футбол в сезоне

15.42 Коронавирус свалил Александрию

17.27 Гармаш порвал Шапаренко

18.28 Жерсон - не футболист, когда играет в нападении

19.13 Странно, что Динамо выиграло так скромно

19.48 Просим Шарана закрыть рот

20.35 Мудрик и Шевцов поиздевались над Олимпиком

22.26 Йовичевич влил жизнь в Днепр-1

24.44 Вторая отставка в сезоне УПЛ

26.27 Ингульцу коронавирус не помеха

27.51 Дикая аномалия в Коваливке

28.21 Парадокс: Заря без зубов, но забила 4

30.39 Львовский футбол в стагнации

31.38 Сенькив не понимает, как можно пускать людей на стадион

33.26 Еще один украинец в Серии А

35.41 Символическая сборная, которой вы не ждали

40.02 Почему Поворознюк в Вересе - самовлюбленность

42.37 Ставка от Сенькива

43.35 Прощание

44.38 Бекстейдж