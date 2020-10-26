Ингулец примет Зарю в Запорожье

Матч восьмого тура УПЛ будет сыгран на «Славутич-Арене»

  • 26.10.2020 11:34
  • 494 просмотра
  • 1 комментарий
Ингулец примет Зарю в Запорожье
© ФК Ингулец

Матч восьмого тура УПЛ «Ингулец» - «Заря» будет сыгран в Запорожье.

Сообщается, что луганчане, для которых «Славутич-Арена» является домашним стадионом, обратились с такой просьбой к соперникам и получили согласие. Мотивация «Зари» заключается в слишком плотном графике, связанном с выступлениями в еврокубках.

Соответственно матч второго круга между этими командами состоится на домашнем стадионе «Ингульца».

Отметим, что в период с 29 октября по 8 ноября команде Виктора Скрипника предстоит сыграть четыре матча, два из которых в Лиге Европы. Благодаря переносу встречи с «Ингульцом» в Запорожье все они будут домашними.

«Заря» сыграет с «Ингульцом» первого ноября.

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Источник — ФК Ингулец

(3 голоса)

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Комментарии
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 26.10.2020 11:46
    +1
    ПО-ЛЮДСКИ́
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 26.10.2020 11:46
    +1
    ПО-ЛЮДСКИ́
    Ссылка
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