Ингулец примет Зарю в Запорожье

Матч восьмого тура УПЛ «Ингулец» - «Заря» будет сыгран в Запорожье.

Сообщается, что луганчане, для которых «Славутич-Арена» является домашним стадионом, обратились с такой просьбой к соперникам и получили согласие. Мотивация «Зари» заключается в слишком плотном графике, связанном с выступлениями в еврокубках.

Соответственно матч второго круга между этими командами состоится на домашнем стадионе «Ингульца».

Отметим, что в период с 29 октября по 8 ноября команде Виктора Скрипника предстоит сыграть четыре матча, два из которых в Лиге Европы. Благодаря переносу встречи с «Ингульцом» в Запорожье все они будут домашними.

«Заря» сыграет с «Ингульцом» первого ноября.