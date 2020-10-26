Ингулец примет Зарю в Запорожье

Матч восьмого тура УПЛ «Ингулец» - «Заря» будет сыгран в Запорожье.
Сообщается, что луганчане, для которых «Славутич-Арена» является домашним стадионом, обратились с такой просьбой к соперникам и получили согласие. Мотивация «Зари» заключается в слишком плотном графике, связанном с выступлениями в еврокубках.
Соответственно матч второго круга между этими командами состоится на домашнем стадионе «Ингульца».
Отметим, что в период с 29 октября по 8 ноября команде Виктора Скрипника предстоит сыграть четыре матча, два из которых в Лиге Европы. Благодаря переносу встречи с «Ингульцом» в Запорожье все они будут домашними.
«Заря» сыграет с «Ингульцом» первого ноября.
Источник — ФК Ингулец
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