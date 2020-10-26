Завацкая и Снигур узнали соперниц на 25-тысячнике ITF в Стамбуле

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Дарья Снигур на этой неделе примут участие на хардовом 25-тысячнике ITF в Стамбуле.
Завацкая (№117 WTA), получившая второй номер посева, в первом круге померяется силами с 15-летней Линдой Фругвиртовой из Чехии (№789 WTA).
Снигур (№224 WTA) стартует матчем против Айлы Аксу из Турции (№1270 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.
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Источник — Sport.ua
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